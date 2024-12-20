S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy получит next-gen обновление для Xbox Series X | S, PlayStation 5 и PC

Студия GSC Game World в своем сообщении с подведением итогов года сообщила, что для сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy планируется обновление для консолей следующего поколения. Они подтвердили, что его собираются выпустить в 2025 году, но более точную дату пока не называют.
Какие именно изменения ожидают игроков в next-gen обновлении S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy пока неизвестно. Так же сборник с новыми улучшениями выйдет и на PC.
Вырежут и русские субтитры с интерфейсом?
Ага. По дефолту для сран снг будет китайский. Упрощённый.
Ну если упрощенный то ладно
Лишь бы в классические части на ПК не лезли, пускай выпускают легенд оф зона, кому это нужно, пускай играют в это, а мы будем в классику играть. 😉
Написано же сборник выйдет на пк отдельно. А вот останутся ли старые игры или уберут тут хз. Я думаю оставлять.
Я про это и говорю.
К сожалению есть вероятность что уберут старые версии, тк ГСК написали ’’мы знаем, что вы просили нас обновить pc версии игр оригинальной трилогии’’, а вот как именно они выпустят данное обновление отдельно или нет, точно узнаем скорее всего когда объявят дату выхода обновления.
Интересно графон накрутят или нет. Увидим.