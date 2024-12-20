S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy получит next-gen обновление для Xbox Series X | S, PlayStation 5 и PC

Студия GSC Game World в своем сообщении с подведением итогов года сообщила, что для сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy планируется обновление для консолей следующего поколения. Они подтвердили, что его собираются выпустить в 2025 году, но более точную дату пока не называют.

Какие именно изменения ожидают игроков в next-gen обновлении S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy пока неизвестно. Так же сборник с новыми улучшениями выйдет и на PC.