S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy стала доступна для Nintendo Switch

GSC Game World сегодня объявила, что S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, включающая оригинальную трилогию игр S.T.A.L.K.E.R., Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) и Call of Prypiat (2009), стала доступна для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Эти версии классических игр полностью оптимизированы для Nintendo Switch, включая, помимо прочего, адаптированную систему стрельбы с гироскопическим прицеливанием, сенсорный интерфейс и управление, улучшенную графику и полную поддержку портативного и телевизионного режимов. Благодаря этим изменениям, опыт в Чернобыльской аномальной зоне будет ощущаться аутентичным для всех игроков — как для тех, кто хочет освежить свои воспоминания, так и для новых сталкеров.

S.T.A.L.K.E.R. – это серия шутеров на выживание от первого лица с элементами хоррора и RPG, действие которых происходит в мрачном, научно-фантастическом, постапокалиптическом мире, окружающем Чернобыльскую атомную электростанцию. Оригинальная трилогия включает S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl (2007), S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (2008) и S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat (2009). Серия высоко ценится за своё уникальное мировоззрение и игровой процесс, а совокупные мировые продажи превысили 15 миллионов копий.