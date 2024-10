S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy выйдет на Nintendo Switch в конце октября

Скоро поклонники шутеров от первого лица смогут насладиться коллекцией S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на Nintendo Switch. Компания GSC Game World объявила, что релиз состоится 31 октября по цене $39,99 / £32,99 / €39,99. Эта трилогия включает три культовые игры: S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Каждую из них можно приобрести отдельно за $19,99 / £15,99 / €19,99.

Все три игры полностью оптимизированы для Switch, что включает адаптированную систему стрельбы с гироприцеливанием и улучшенное визуальное оформление. Также реализована полная поддержка как портативного, так и телевизионного режимов. Эти изменения позволят игрокам получить аутентичный опыт в аномальной зоне «Чернобыль». Подготовленная GSC Game World коллекция привлечет как новых сталкеров, так и тех, кто хочет вновь пережить атмосферу этих классических шутеров.