Серия S.T.A.L.K.E.R. возвращается в новом свете: ремастеры трилогии выйдут 20 мая

GSC Game World официально объявила дату выхода обновлённой версии классической трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat получат так называемые «патчи нового поколения» уже 20 мая 2025 года. Обновлённое издание получило название S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.
Что входит в «усиленную» версию? Всё, о чём поклонники могли только мечтать: поддержка разрешения 4K, улучшенное освещение, текстуры, отражения и шейдеры, а также переработанные кат-сцены. Кроме того, игры будут оптимизированы для работы на современных системах и получат совместимость со Steam Deck, полную поддержку контроллеров Xbox и PlayStation и даже модификации. Также заявлены достижения Steam и другие приятные мелочи.
Отдельно стоит отметить адаптацию названий под украинскую транскрипцию — теперь в списке будут значиться Chornobyl и Prypiat, как и в ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Релиз Enhanced Edition на PC во многом повторяет консольный порт, вышедший ранее, но с рядом графических улучшений. Остаётся лишь надеяться, что на старте обновлённые игры будут стабильны — ведь традиционно каждая часть серии выходила с багами.
Однако если GSC удалось отполировать классику до блеска, то нас ждёт идеальный повод снова отправиться в Зону.
спасибо конечно, но я всё же напишу отрицательный отзыв
Они поновой что-ли озвучивали её?)) нафига вырезать то?! Странно конечно..
политика...
Главное, эти кретины из GSC вырезали готовую русскую озвучку, но оставили текстовую локализацию. А смысл, блин, какой? Хотели показать свою принципиальную позицию, но, как и всегда, только лишний раз выставили себя недоумками.
А тебе какая разница модеры вернут
Да мне без разницы. Но тупость людей поражает
Пацаны не подведут, у них колоссальный опыт делать не игры без багов,а баги с играми.
С аномалиями
Как говорится не баг, а аномалия.
Позорище… Shadow of Chernobyl Update 2.0 пилит один мужичок и мод просто дает за щеку всем ремастерам от бракоделов гск.
Модсборка Gamma в свою очередь даёт за щеку сталкеру 2 в очень многом, включая графику)
Не пиши то что не знаешь. Там не один мужичок.
Сралкер 2 настолько плохая игра,что ей не просто все дают за щеку,она сама себе даёт за щеку).
не защищаю сталкер 2, но гамма, как и большое количество модов на аномали - нихера не стабильные, но в остальном полностью согласен
я один ни.я не вижу ничего нового ?
Это пример того, что называют ленивым ремастером. Бесезду и Виртуос ругают за плохую производительность в Обливион, но там графику хотя бы полностью обновили. А здесь так, чуток припудрили.
Ну как же так? Как же можно не заметить новое название?
Из плюсов обратил внимание на то, что камеру немного отодвинули и теперь само оружие видно больше, а не обрубок.....но поскольку модеры всё равно будут это меня,то особого смысла нет...
Чисто развод гоев, по одному трейлеру ТЧ можно сказать.
Что поменяли то?
-Размазаный указательный палец правой руки на L-85? Остался.
-Большой палец левой руки утонувший наполовину в цевье АК-74? Остался.
На самом деле по оружейке видно что даже старые баги и косяки не исправили.
-Расстянутый под широкоформатный экран прицел? Остался. (хотя прикол, в ЧН-ЗП они сделали адекватную адаптацию)
Че поменяли-то, васяны? Русский язык убрали, лол?
Боже. "Тени Чернобыля" вышли в 2007 году. Игре 18 лет, за эти 18 лет фан-сообщество самостоятельно выпустило кучу исправлений и допилок, включая "улучшенное освещение" (которого в трейлере чот не видно). Ну не берёте вы чужую работу (xStream и его скрипты в ЧН передают привет), но посмотреть-то можно в каком примерно направлении идти.
Чисто развод гоев. Чисто контора клоунов.
Когда так бежал настрочить про развод гоев что не заметил как сам себя развел - апдейты бесплатные для владельцев оригиналов
Щас будет лагать на 5090))))))))))
Это мы ждали, это мы играем. Респект разработчикам.
Ееее, есть во что поиграть // Денис Лежепеков
Ну неужели для тебя нет всего остального игрового рынка?Иди в новый Дум лучше поиграй,а не в эту парашу.
и эти чехи "своим патчем" еще могут сделать невозможность отката до оригинальной версии игр
соответственно, зачем мне нужны их ремастеры в моей библиотеке стима?
Интересно. есть ли шанс того, что разрабы дадут бесплатно обновленные версии, если есть оригинальные три части в Стиме?
Если и будут давать, то всем, кроме пары стран
Самое главное,чтобы не заменяли обычные версии в Стим,а шли отдельно.
Ну для тебя в Стиме будет обичная
То есть будет 2 версии?
Хз, грокс давно сделало все, что нужно // Илья Урядников
Пройду только ради ачивок, в оригинале их не было.
Обещали графон а его нет( в топку.
Во во, посмотрел трейлеры, ну не вижу разницы вообще, если она и есть, то очень, очень незаметная..
Сделали апскейл текстур да буковки на украинский манер в название впихнули — и всё, караул! Enhanced edition, некст-ген! Стыдоба просто. Умельцы-мододелы такую красотищу порой выдают, что на их фоне этот «ремастер» смотрится как какое-то убожество.
Denuvo будет?
обязательно
Спасибо, го..но я не ем, буду и дальше ждать Shadow of Chernobyl Update 2.0
HD ремастер, не более, а это значит - никаких правок, старая глючная физика и старые глючные анимации. Снова выдают фигню за "обновленное издание". Да и то, скорее всего даже HD текстуры сперли из модов. К тому же нарушение авторских прав... GSC продали все права на сталкер "беседке". Что, выкупили? Такие богатые стали на войне? // Енот Важный
Ты что куpил? Права у csg... // Дряхлый Койот
Григорович собирался продавать права на серию S.T.A.L.K.E.R, шли переговоры с Bethesda, потом вся эта байда в усраине и я не стал далее следить за данной темой. Если не прав - прошу прощения. // Енот Важный
Батенька, пейте таблетки, то были слухи непонятно от кого
Нормальная в общем то идея. Конечно бы хотелось, чтобы вместо этой ремастерской заразы от Тодда Говарда делали бы дополнения или новую игру. Но то что делают хоть что-то уже отлично. // Максим Полунин
Сначала обрадовался, думал на новый движок перекинули или обновили свой старый. А оказалось это просто мод на графен и анимации 15-16 годов, да ещё и с вырезаной русской озвучкой. Проходим мимо
да скорее обнова чтобы сталкер без траблов запускался на новых системах так как старый уже
Все три части прекрасно запускаются на 10/11
Эува его услушала Карл
Текстурки новые натянули и всё?)))
а ты за бесплатно че хотел
Выглядит хуже фанатских модов, но лучше, чем было. Интересно какой directx будет.
Максимум 11. Они там цензуру сделали частичную. Как никак жертвы Сталина в третьем поколении
Чем моложе человек, тем больше он пострадал от репрессий и голодомора)
От голодомора больше всех пострадала директор музея голодомора на окраине)
Ххахахах,кстати да.Лучший коммент,что я читал).Это как в Америке те кто никогда не были рабами выказывают претензии тем,кто никогда не был рабовладельцем).Есть тут схожести,есть.Умалишённым нет покоя.
И такое же дерьмовое управление как на пс4/сыче, да?
Там ещё и цензуру сделали оригинальной трилогии, но не везде и кривую. В общем все в лучших от них же стандартов
Еще надо будет дождаться порта русской озвучки с оригинала, так как эти деятели из GSC наверняка ее вырезали.
Русской озвучки в списке заявленных нет, так что да, вырезали. Ну и черти)).
В портах не было, но они бездари и она там была скрыта. Ещё на Ленина насрали, так как удалить с мира не смогли 😁
https://vkvideo.ru/video429978834_456239128?ref_domain=yastatic.net
Вот так поворот! Какая неожиданность, прям внезапно сюрприз, и без переносов ??))
Они ещё вырезали русс озвучку...
Тем временем моддеры:
как продать старую игру второй раз?улучшить текстуры?не!улучшить графику?прогнать через апскейл приклеить ярлык HD готово
А кто продайод обноваж бесплатна для тех кто купил раньше
Уже поиграл? а обнова бесплатная.
Работы было сделало достаточно, читай fag.
Столько "работы", что придётся игроку искать её под лупой. А если вспомнить что прогоняли то через нейронку - вообще смешно.
Нууу разницы как будто нет
игры которые украинцы заслужили ахвазха
Ты хотел сказать шведы
То есть со вторым ждалкером все настолько плохо, что решили заработать на ностальгии фанатов?
ненада дядя ненада
Ну и жопа этот их ремастер мало изменений от слово совсем нет маякните этим чертям пусть баги поправят разве можно так делать не ну реально это позор чуть графику припудрили анимации остались теми же да и все в прочем как было так и есть если по видео судить нах такой ремастер нужен вот значит чем они занимались вместо того что бы сталкер 2 чинить ну ясно кр
Фанаты уже давно улучшили все это без всяких переизданий. Как много людей купит это, интересно?
купит что блять, у тебя обнова бесплатная
То есть владельцам оригиналов трилогию просто так не дадут, правильно понял?
ты дурак что ли? Все дадут !!!
Теперь уже понял. И повежливей, Валюха.
Хочется надеется на лучшее, но по трейлерам совсем не увидел отличий от оригинала..
Могли бы хоть оружие переделать на правозатворное, а так чет не вижу разницы вообще.
Сомнительно, конечно, от ремастера я увидел только название и всё. На видео изменений практически нет. Складывается такое чувство, что просто хотят продать старые игры
жука оставят?
Ну и хорошо. Я вот обновление C&C Generals уже 22 года жду.
а где изменения то
Сталкер трилогия ведь выходила в качестве сборника
широкий экран фикс в сделку не входил
Раз русский язык вырезали, то за всю игру не пострадает ни один русскоязычный персонаж и убивать будем только украино- или англоязычных.
Минусы будут?
Нет русского языка + все моды превратятся в тыкву. Спасибо, даже бесплатно не надо.
Да ладно озвучка, кто то ради ачивок купит. 🤣
Или у меня давно стоит огромное количество модов и я забыл как в оригинале было, или как в одном известном фильме: "Что-то я не вижу сильной разницы до и после напитка".
они прикалываются?вырезать русскую озвучку которая стала легендарной в мире игр,считай преступление.озвучка это один из моментов благодаря которому сталкер стал легендой,полнейший кринге какой-то