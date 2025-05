Серия S.T.A.L.K.E.R. возвращается в новом свете: ремастеры трилогии выйдут 20 мая

GSC Game World официально объявила дату выхода обновлённой версии классической трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat получат так называемые «патчи нового поколения» уже 20 мая 2025 года. Обновлённое издание получило название S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Что входит в «усиленную» версию? Всё, о чём поклонники могли только мечтать: поддержка разрешения 4K, улучшенное освещение, текстуры, отражения и шейдеры, а также переработанные кат-сцены. Кроме того, игры будут оптимизированы для работы на современных системах и получат совместимость со Steam Deck, полную поддержку контроллеров Xbox и PlayStation и даже модификации. Также заявлены достижения Steam и другие приятные мелочи.

Отдельно стоит отметить адаптацию названий под украинскую транскрипцию — теперь в списке будут значиться Chornobyl и Prypiat, как и в ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Релиз Enhanced Edition на PC во многом повторяет консольный порт, вышедший ранее, но с рядом графических улучшений. Остаётся лишь надеяться, что на старте обновлённые игры будут стабильны — ведь традиционно каждая часть серии выходила с багами.

Однако если GSC удалось отполировать классику до блеска, то нас ждёт идеальный повод снова отправиться в Зону.