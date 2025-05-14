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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6.6 116 оценок

Серия S.T.A.L.K.E.R. возвращается в новом свете: ремастеры трилогии выйдут 20 мая

butcher69 butcher69

GSC Game World официально объявила дату выхода обновлённой версии классической трилогии S.T.A.L.K.E.R. — Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat получат так называемые «патчи нового поколения» уже 20 мая 2025 года. Обновлённое издание получило название S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition.

Что входит в «усиленную» версию? Всё, о чём поклонники могли только мечтать: поддержка разрешения 4K, улучшенное освещение, текстуры, отражения и шейдеры, а также переработанные кат-сцены. Кроме того, игры будут оптимизированы для работы на современных системах и получат совместимость со Steam Deck, полную поддержку контроллеров Xbox и PlayStation и даже модификации. Также заявлены достижения Steam и другие приятные мелочи.

Отдельно стоит отметить адаптацию названий под украинскую транскрипцию — теперь в списке будут значиться Chornobyl и Prypiat, как и в ожидаемой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Релиз Enhanced Edition на PC во многом повторяет консольный порт, вышедший ранее, но с рядом графических улучшений. Остаётся лишь надеяться, что на старте обновлённые игры будут стабильны — ведь традиционно каждая часть серии выходила с багами.

Однако если GSC удалось отполировать классику до блеска, то нас ждёт идеальный повод снова отправиться в Зону.

90
101
Комментарии: 101
Ваш комментарий
Tommy.

спасибо конечно, но я всё же напишу отрицательный отзыв

40
Сергей Понащенко

Они поновой что-ли озвучивали её?)) нафига вырезать то?! Странно конечно..

7
Mabellan Сергей Понащенко

политика...

11
Just_a_guy

Главное, эти кретины из GSC вырезали готовую русскую озвучку, но оставили текстовую локализацию. А смысл, блин, какой? Хотели показать свою принципиальную позицию, но, как и всегда, только лишний раз выставили себя недоумками.

23
Maxell23 Just_a_guy

А тебе какая разница модеры вернут

1
Just_a_guy Maxell23

Да мне без разницы. Но тупость людей поражает

10
BigTrain
Остаётся лишь надеяться, что на старте обновлённые игры будут стабильны — ведь традиционно каждая часть серии выходила с багами.

Пацаны не подведут, у них колоссальный опыт делать не игры без багов,а баги с играми.

30
luVol

С аномалиями

7
Vetrjak luVol

Как говорится не баг, а аномалия.

6
Deathdoor

Позорище… Shadow of Chernobyl Update 2.0 пилит один мужичок и мод просто дает за щеку всем ремастерам от бракоделов гск.

14
luVol

Модсборка Gamma в свою очередь даёт за щеку сталкеру 2 в очень многом, включая графику)

1
5uperNova

Не пиши то что не знаешь. Там не один мужичок.

SquealingKiefer luVol

Сралкер 2 настолько плохая игра,что ей не просто все дают за щеку,она сама себе даёт за щеку).

1
Sam_Jones luVol

не защищаю сталкер 2, но гамма, как и большое количество модов на аномали - нихера не стабильные, но в остальном полностью согласен

Данила Бродский

я один ни.я не вижу ничего нового ?

13
Just_a_guy

Это пример того, что называют ленивым ремастером. Бесезду и Виртуос ругают за плохую производительность в Обливион, но там графику хотя бы полностью обновили. А здесь так, чуток припудрили.

5
ChromeDisaster

Ну как же так? Как же можно не заметить новое название?

2
Lvinomord

Из плюсов обратил внимание на то, что камеру немного отодвинули и теперь само оружие видно больше, а не обрубок.....но поскольку модеры всё равно будут это меня,то особого смысла нет...

1
Blue-eyedJagwire

Чисто развод гоев, по одному трейлеру ТЧ можно сказать.

Что поменяли то?

-Размазаный указательный палец правой руки на L-85? Остался.

-Большой палец левой руки утонувший наполовину в цевье АК-74? Остался.

На самом деле по оружейке видно что даже старые баги и косяки не исправили.

-Расстянутый под широкоформатный экран прицел? Остался. (хотя прикол, в ЧН-ЗП они сделали адекватную адаптацию)

Че поменяли-то, васяны? Русский язык убрали, лол?

Боже. "Тени Чернобыля" вышли в 2007 году. Игре 18 лет, за эти 18 лет фан-сообщество самостоятельно выпустило кучу исправлений и допилок, включая "улучшенное освещение" (которого в трейлере чот не видно). Ну не берёте вы чужую работу (xStream и его скрипты в ЧН передают привет), но посмотреть-то можно в каком примерно направлении идти.

Чисто развод гоев. Чисто контора клоунов.

13
Dark_AssassinUA

Когда так бежал настрочить про развод гоев что не заметил как сам себя развел - апдейты бесплатные для владельцев оригиналов

SERGEY-SP

Щас будет лагать на 5090))))))))))

11
Cryptocurrencyhead

Это мы ждали, это мы играем. Респект разработчикам.

8
Пользователь ВКонтакте

Ееее, есть во что поиграть // Денис Лежепеков

7
SquealingKiefer

Ну неужели для тебя нет всего остального игрового рынка?Иди в новый Дум лучше поиграй,а не в эту парашу.

Patrick Jones

и эти чехи "своим патчем" еще могут сделать невозможность отката до оригинальной версии игр
соответственно, зачем мне нужны их ремастеры в моей библиотеке стима?

4
Lich_713

Интересно. есть ли шанс того, что разрабы дадут бесплатно обновленные версии, если есть оригинальные три части в Стиме?

4
Vetrjak
3
ChromeDisaster

Если и будут давать, то всем, кроме пары стран

1
Lvinomord

Самое главное,чтобы не заменяли обычные версии в Стим,а шли отдельно.

2
Maxell23 Lvinomord

Ну для тебя в Стиме будет обичная

2
Lvinomord Maxell23

То есть будет 2 версии?

Пользователь ВКонтакте

Хз, грокс давно сделало все, что нужно // Илья Урядников

3
MadDarkGuard

Пройду только ради ачивок, в оригинале их не было.

3
hpi

Обещали графон а его нет( в топку.

3
Misha Mi

Во во, посмотрел трейлеры, ну не вижу разницы вообще, если она и есть, то очень, очень незаметная..

1
Just_a_guy

Сделали апскейл текстур да буковки на украинский манер в название впихнули — и всё, караул! Enhanced edition, некст-ген! Стыдоба просто. Умельцы-мододелы такую красотищу порой выдают, что на их фоне этот «ремастер» смотрится как какое-то убожество.

3
TriManul

Denuvo будет?

3
WackyFintan

обязательно

st1g-210890

Спасибо, го..но я не ем, буду и дальше ждать Shadow of Chernobyl Update 2.0

3
Пользователь ВКонтакте

HD ремастер, не более, а это значит - никаких правок, старая глючная физика и старые глючные анимации. Снова выдают фигню за "обновленное издание". Да и то, скорее всего даже HD текстуры сперли из модов. К тому же нарушение авторских прав... GSC продали все права на сталкер "беседке". Что, выкупили? Такие богатые стали на войне? // Енот Важный

2
Пользователь ВКонтакте

Ты что куpил? Права у csg... // Дряхлый Койот

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Григорович собирался продавать права на серию S.T.A.L.K.E.R, шли переговоры с Bethesda, потом вся эта байда в усраине и я не стал далее следить за данной темой. Если не прав - прошу прощения. // Енот Важный

Dark_AssassinUA Пользователь ВКонтакте

Батенька, пейте таблетки, то были слухи непонятно от кого

Пользователь ВКонтакте

Нормальная в общем то идея. Конечно бы хотелось, чтобы вместо этой ремастерской заразы от Тодда Говарда делали бы дополнения или новую игру. Но то что делают хоть что-то уже отлично. // Максим Полунин

2
Kot9ipa12392
Всё, о чём поклонники могли только мечтать: поддержка разрешения 4K, улучшенное освещение, текстуры, отражения и шейдеры

Сначала обрадовался, думал на новый движок перекинули или обновили свой старый. А оказалось это просто мод на графен и анимации 15-16 годов, да ещё и с вырезаной русской озвучкой. Проходим мимо

2
doverAthletic

да скорее обнова чтобы сталкер без траблов запускался на новых системах так как старый уже

Dark_AssassinUA doverAthletic

Все три части прекрасно запускаются на 10/11

Punisher1

Эува его услушала Карл

1
QD19

Текстурки новые натянули и всё?)))

1
doverAthletic

а ты за бесплатно че хотел

bysaturn

Выглядит хуже фанатских модов, но лучше, чем было. Интересно какой directx будет.

1
luVol

Максимум 11. Они там цензуру сделали частичную. Как никак жертвы Сталина в третьем поколении

8
bysaturn luVol

Чем моложе человек, тем больше он пострадал от репрессий и голодомора)

5
luVol bysaturn

От голодомора больше всех пострадала директор музея голодомора на окраине)

1
SquealingKiefer bysaturn

Ххахахах,кстати да.Лучший коммент,что я читал).Это как в Америке те кто никогда не были рабами выказывают претензии тем,кто никогда не был рабовладельцем).Есть тут схожести,есть.Умалишённым нет покоя.

TrustingDonald

И такое же дерьмовое управление как на пс4/сыче, да?

1
luVol

Там ещё и цензуру сделали оригинальной трилогии, но не везде и кривую. В общем все в лучших от них же стандартов

3
Just_a_guy

Еще надо будет дождаться порта русской озвучки с оригинала, так как эти деятели из GSC наверняка ее вырезали.

1
Котян Сутоевич

Русской озвучки в списке заявленных нет, так что да, вырезали. Ну и черти)).

5
luVol

В портах не было, но они бездари и она там была скрыта. Ещё на Ленина насрали, так как удалить с мира не смогли 😁

Аристов--Черный

https://vkvideo.ru/video429978834_456239128?ref_domain=yastatic.net

1
Misha Mi

Вот так поворот! Какая неожиданность, прям внезапно сюрприз, и без переносов ??))

1
Zick211

Они ещё вырезали русс озвучку...
Тем временем моддеры:

1
Scorpion_win

как продать старую игру второй раз?улучшить текстуры?не!улучшить графику?прогнать через апскейл приклеить ярлык HD готово

1
Maxell23

А кто продайод обноваж бесплатна для тех кто купил раньше

1
Cryptocurrencyhead

Уже поиграл? а обнова бесплатная.

Работы было сделало достаточно, читай fag.

Kot9ipa12392 Cryptocurrencyhead

Столько "работы", что придётся игроку искать её под лупой. А если вспомнить что прогоняли то через нейронку - вообще смешно.

Никита Дроздоvv

Нууу разницы как будто нет

1
Life Basics

игры которые украинцы заслужили ахвазха

1
Maxell23

Ты хотел сказать шведы

Marlock4441

То есть со вторым ждалкером все настолько плохо, что решили заработать на ностальгии фанатов?

1
AnusLive

ненада дядя ненада

1
hhdfhhh

Ну и жопа этот их ремастер мало изменений от слово совсем нет маякните этим чертям пусть баги поправят разве можно так делать не ну реально это позор чуть графику припудрили анимации остались теми же да и все в прочем как было так и есть если по видео судить нах такой ремастер нужен вот значит чем они занимались вместо того что бы сталкер 2 чинить ну ясно кр

1
AlekseyHom

Фанаты уже давно улучшили все это без всяких переизданий. Как много людей купит это, интересно?

1
doverAthletic

купит что блять, у тебя обнова бесплатная

Oleg1500jk

То есть владельцам оригиналов трилогию просто так не дадут, правильно понял?

1
Валентин 37

ты дурак что ли? Все дадут !!!

Oleg1500jk Валентин 37

Теперь уже понял. И повежливей, Валюха.

TriManul

Хочется надеется на лучшее, но по трейлерам совсем не увидел отличий от оригинала..

DARK AVAX

Могли бы хоть оружие переделать на правозатворное, а так чет не вижу разницы вообще.

Cross9

Сомнительно, конечно, от ремастера я увидел только название и всё. На видео изменений практически нет. Складывается такое чувство, что просто хотят продать старые игры

natrogrii

жука оставят?

DetroyT[RU]

Ну и хорошо. Я вот обновление C&C Generals уже 22 года жду.

КристианПобединский

а где изменения то

Xbox Forever

Сталкер трилогия ведь выходила в качестве сборника

Fasticus

широкий экран фикс в сделку не входил

Afarkh

Раз русский язык вырезали, то за всю игру не пострадает ни один русскоязычный персонаж и убивать будем только украино- или англоязычных.

Минусы будут?

Sunsh1ne98

Нет русского языка + все моды превратятся в тыкву. Спасибо, даже бесплатно не надо.

MINIMALISM

Да ладно озвучка, кто то ради ачивок купит. 🤣

ser.Doctor-Who

Или у меня давно стоит огромное количество модов и я забыл как в оригинале было, или как в одном известном фильме: "Что-то я не вижу сильной разницы до и после напитка".

Alcatraz74

они прикалываются?вырезать русскую озвучку которая стала легендарной в мире игр,считай преступление.озвучка это один из моментов благодаря которому сталкер стал легендой,полнейший кринге какой-то