Стало известно, сколько места займёт S.T.A.L.K.E.R. на Nintendo Switch

В преддверии выхода S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone на Nintendo Switch в eShop появилась информация о размерах каждой игры из сборника. Владельцам гибридной консоли стоит подготовить побольше места — только Shadow of Chernobyl займёт 7,4 ГБ. Clear Sky окажется чуть скромнее — 6,2 ГБ, а Call of Pripyat и вовсе потребует всего 5,5 ГБ.
Напомним, что каждую часть культовой серии можно будет приобрести отдельно за 20 долларов. А вот полный сборник обойдётся в 40 долларов, что довольно выгодно для тех, кто планирует познакомиться со всей трилогией.
Кстати, пока владельцы Switch готовятся к путешествию в Зону, игроки на PlayStation 4 и Xbox One уже вовсю исследуют её просторы — там Legends of the Zone доступен ещё с марта этого года. Ну а на Switch сборник заглянет уже 31 октября.
Много хайпа было у сталкеров на момент выхода. Я тогда в магазине игр работал, так каждый второй спрашивал есть ли Сталкер, вышел ли новый Сталкер? Сам же долгое время проходил мимо, но лет 5 назад купил таки бандл из трех игр, вымучил полторы и бросил. Не понял интереса людей к этой серии, вообще ничего не зацепило. Единственное преимущество перед фолычами (3 и вегас) декорации советского города, а не американских. Во всем остальном фолычи в разы лучше, а вышли примерно в то же время.
Ps игры оцениваю такими, какими выпускают разработчики, без учёта любых модов
Ну фолычы про квесты(офк и про окружение которое уступает сталкеру для российского человека)
Но советские бараки нашему народу роднее + вайб советчины + имерсивность которую рисует фантазия.
3 фолыч как по мне очень душный. Для тех, кто играл в первые 2 части Фоллаут 3 стал прям открытием. А я вот 3 Фоллаут без интереса проходил. Даже не помню что там было. А вот Нью Вегас как и сталкер берут атмосферой.
Может тогда эти хорошие мальчики и на пк выпустят патч с поддержкой контроллера?
в этой трилогии уже дыра насквозь...хотя полно тех, кто не играл в сталкера, это удивляет.
К примеру я слишком поздно её прошел, но только потому что не играю на клаве, а джойстик она не поддерживала. В итоге мне попалась прога хpadder и трилогия была пройдена. А в эту если и буду играть, то только с нормальной озвучкой