Стало известно, сколько места займёт S.T.A.L.K.E.R. на Nintendo Switch

В преддверии выхода S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone на Nintendo Switch в eShop появилась информация о размерах каждой игры из сборника. Владельцам гибридной консоли стоит подготовить побольше места — только Shadow of Chernobyl займёт 7,4 ГБ. Clear Sky окажется чуть скромнее — 6,2 ГБ, а Call of Pripyat и вовсе потребует всего 5,5 ГБ.

Напомним, что каждую часть культовой серии можно будет приобрести отдельно за 20 долларов. А вот полный сборник обойдётся в 40 долларов, что довольно выгодно для тех, кто планирует познакомиться со всей трилогией.

Кстати, пока владельцы Switch готовятся к путешествию в Зону, игроки на PlayStation 4 и Xbox One уже вовсю исследуют её просторы — там Legends of the Zone доступен ещё с марта этого года. Ну а на Switch сборник заглянет уже 31 октября.