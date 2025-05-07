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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6.6 113 оценок

Трилогия STALKER: Legends of the Zone получила возрастной рейтинг на Тайване для Xbox Series и PS5

monk70 monk70

Версии трилогии STALKER: Legends of the Zone для Xbox Series и PlayStation 5 получили официальный рейтинг на Тайване, что говорит о том, что релиз может состояться в ближайшее время. Эта коллекция объединяет три оригинальные игры, разработанные GSC Game World и адаптированные для современных платформ.

Первые рейтинги для PS4 и Xbox One начали появляться еще в марте 2024 года, но теперь очередь за консолями следующего поколения, что подтверждает планы по выпуску оптимизированных версий с визуальными улучшениями, повышенной производительностью и новыми техническими улучшениями.

По словам самой украинской студии, STALKER: Legends of the Zone будет включать обновление с графическими улучшениями, оптимизацией производительности и новыми функциями, разработанными для использования преимуществ современного оборудования.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Queenessy

Надеюсь легендарный зеленый жук наконец-то убежит

1
Котян Сутоевич

Кучу старых багов тоже перенесут?)

Lvinomord

Так а для ПК будут эти обновленные версии? Хочется в ЗП с новой версией побегать...