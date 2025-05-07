Трилогия STALKER: Legends of the Zone получила возрастной рейтинг на Тайване для Xbox Series и PS5

Версии трилогии STALKER: Legends of the Zone для Xbox Series и PlayStation 5 получили официальный рейтинг на Тайване, что говорит о том, что релиз может состояться в ближайшее время. Эта коллекция объединяет три оригинальные игры, разработанные GSC Game World и адаптированные для современных платформ.

Первые рейтинги для PS4 и Xbox One начали появляться еще в марте 2024 года, но теперь очередь за консолями следующего поколения, что подтверждает планы по выпуску оптимизированных версий с визуальными улучшениями, повышенной производительностью и новыми техническими улучшениями.

По словам самой украинской студии, STALKER: Legends of the Zone будет включать обновление с графическими улучшениями, оптимизацией производительности и новыми функциями, разработанными для использования преимуществ современного оборудования.