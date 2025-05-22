В GSC попросили помощи у обозревателей S.T.A.L.K.E.R. из-за негативных отзывов в Steam

Комьюнити-менеджер GSC призвал обозревателей S.T.A.L.K.E.R. EE напоминать зрителям о важности положительных отзывов в Steam на фоне волны негативных рецензий.
Комьюнити-менеджер GSC Game World с ником McCulkin обратился к авторам и обозревателям, которые планируют освещать релиз улучшенного издания S.T.A.L.K.E.R. В своём сообщении он отметил, что сразу после запуска переиздания началась волна негативных отзывов от игроков из-за удаления русской озвучки и советской символики. Это уже заметно влияет на общий рейтинг игры в Steam.
McCulkin попросил, чтобы в материалах о S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition авторы ненавязчиво напоминали аудитории: если игра им понравилась, студия будет очень признательна за положительный отзыв в Steam. По его словам, сейчас это особенно важно, потому что если рейтинг проекта уйдёт в «красную зону», выбраться из неё будет крайне сложно.
S.T.A.L.K.E.R.: Enhanced Edition – ремастер культовой трилогии шутеров, в которую входят игры «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
Хрен им, а не отзыв положительный.
З.Ы. Скрины, кстати, устаревшие - там уже "Смешанные", а не отрицательные обзоры. Неплохо бы вернуть их в ту самую "красную зону", где им и место.
А за что им положительные оценки? За неисправленный палец на ИЛ86 в ТЧ? За удаление русской озвучки и все связанное с СССР? За мыльную графику? Сало им, а не отзывы
Отрицательные отзывы за "НЛО не пойду" 😁
Да, и это. Как блин можно эту ошибку не исправить, за 18 с*ка лет.
вот именно
Наоборот, нужно утопить этот понос еще большим количеством негативных отзывов.
Ну что за ущербы? Сначала удаляют 3ий по популярности язык в стим, а потом попрошайничают положительные отзывы
их боротьба.
Тогда пойду напишу отрицательный специально на всю трилогию.
Я считаю так опозорится перед фанатами СТАКЕРа это нужно было постараться!!!Самый ленивый ремастер в истории!!!Если вы хотели сделать ремастер то и делали бы на движке STALKER 2 зачем делать на старом натянув только 4к текстуры на глобус и поработав над водой!!!И ещё взяли зачем-то убрали СССР символику и русскую озвучку вот это я не понял если честно!!!И ещё хотите положительных отзывов!!!Если патчами разработчики не доведут ремастер до хорошего состояния то и оценок нормальных не будет!!!Разрабы оригинал делали с душой а это подделка какая то чтобы тупо ещё раз срубить бабла!!!Я лучше поиграю ещё раз в оригинальную трилогию чем в это гов...о!!!
тут только ремейк создавать
Да дело то в том, что ремастер можно было бы хороший сделать и на Xray движке. Моддеры вон какую красоту делают с этим двиглом, а GSC что-то халтурят очень.
GSC всегда халтурили. Чему тут удивляться, у разрабов руки из жопы всегда были и будут. Тем более так наплевательски относится к своему комьюнити, это просто нет слов.
какая игра , такие и отзывы, всё правильно
О, вот и достойная цель — загнать рейтинг этого всратого поделия в «красную зону»!
Помогу им, тоже напишу негативный комент.
А где он это попросил? Не фейк?
конечно фейк патриоты зафорсили.
Просто тут ссылка на помойку (киберспорт), а там тоже ничего.
вот тут ->
К сожалению эти GSC сейчас больше ассоциируются с жадными скользкими крысами, которые сбежались на помойке и огрызаются на всех вокруг копошась в ней.
Никакого уважения и доверия к ним. Не удивлюсь, что они майнеры вшили в пиратки и сами слили их в сеть.
Какой продукт, такая и оценка. А за тупейшие просьбы нужно еще утапливать.
Я сейчас за полчаса игры в ремастер ТЧ словил 4 вылета. Я бы за всё прохождения оригинала не словил столько вылетов, сколько здесь за полчаса. Я уж молчу, про то что эта прожорливая собака компьютер нагружает так, как будто я в Ведьмак 3 играю.
Я тоже решил глянуть чистое небо тк оригинал не играл,Так комп завис через 10 минут игры так что аж выключился.Со страха удалил)
майнер )решили прогреть без палива
Я решил мод на еду и броню в ремастере ТЧ поставить. Не работает должным образом, надо один важный файл удалить
вот что бывает когда в оригинал пытаются внести то чего в нем ни когда не было толком не адаптировав
Ещё хватает наглости что то просить после такого Выброса мыльного.
не надо выпускать дерьмо,а теперь плачут
Считай , сами отсекли основную базу своих фанатов , а теперь ноют : грывны хде ?
Опять потужность провалилась((((
Отзывы соответствуют качеству.
Это как с ремастером GTA Trilogy!!!Нихрена не сделали а просят хороших оценок и отзывов!!!Оригиналу в своё время я бы поставил 7 из 10 баллов а ремастеру 3 из 10 только за воду а так бы было 1 из 10!!!Го...но полное!!!
Ой, а что такое? В красной зоне тонем, да? Смысл был удалять русскую озвучку и советскую символику? И чего добились? Теперь пришли просить помощи🤣 Чё, григолахта рейтинги не бустанула? Контора дефичентов
А чем им не угодил кот Леопольд со Львенком ) ладно еще Ленин
Шутки про то что ЧАЭС удалят, теперь не шутки
Да я мододел могу за 3 дня в 10 раз лучше сделать, чем ноунейм студия в польше, так я вам еще за бесплатно русскую озвучку с ссср символикой оставлю
нет уж терпи пока все не отмассируют копчик. Думали можно сотворить с игрой лютый кал и сойдет с рук?Да хрен там плавал получайте то что сами заслужили
К херам этих жалких предателей.
Пусть сами свой рейтинг из красной зоны достают, раз такие умные решения принимают
Причём я написать не могу отзыв, с рф аккаунта, так что это любимое зарубежье оценивает.
Не перестаешь выпадать с этих дегенератов из GSC которые каждый раз тупо врут в лицо и стараются втюхать какой то скам, сначала выпустили кривой не рабочий альфа шлак П.А.Т.Ч.Е.Р. 2, теперь ещё и это го*но пытаются втюхать, при этом настолько обнаглели что го*но не потрудились даже в красивую обёртку завернуть.
итак сожрут лучше напиши хороший отзыв
Побольше отрицательных, чтобы допиливали Продукт
Продажные похвалят за 4к батон.
Надо было комьюнити-менеджеру назваться McColca, а то как-то не патриотично.
Мыколка.. было бы патриотичнее
один наныл другой наныть пытается это как дерьмо с длс сожрали стали деньги платить нате получите парадокс с играми по 100+ длс
Григорович утопился в красной зоне и не вылезет уже оттуда
«А можно не «если» да «кабы»? А просто ты можешь дать положительный отзыв? Ну дай!»