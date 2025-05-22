В GSC попросили помощи у обозревателей S.T.A.L.K.E.R. из-за негативных отзывов в Steam

Комьюнити-менеджер GSC призвал обозревателей S.T.A.L.K.E.R. EE напоминать зрителям о важности положительных отзывов в Steam на фоне волны негативных рецензий.

Комьюнити-менеджер GSC Game World с ником McCulkin обратился к авторам и обозревателям, которые планируют освещать релиз улучшенного издания S.T.A.L.K.E.R. В своём сообщении он отметил, что сразу после запуска переиздания началась волна негативных отзывов от игроков из-за удаления русской озвучки и советской символики. Это уже заметно влияет на общий рейтинг игры в Steam.

McCulkin попросил, чтобы в материалах о S.T.A.L.K.E.R. Enhanced Edition авторы ненавязчиво напоминали аудитории: если игра им понравилась, студия будет очень признательна за положительный отзыв в Steam. По его словам, сейчас это особенно важно, потому что если рейтинг проекта уйдёт в «красную зону», выбраться из неё будет крайне сложно.

S.T.A.L.K.E.R.: Enhanced Edition – ремастер культовой трилогии шутеров, в которую входят игры «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».