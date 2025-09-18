Вышел патч 1.3.1 для трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone

Вышел небольшой патч 1.3.1 для переиздания трилогии «S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - Enhanced Edition», который добавляет во все части технологию масштабирования Nvidia DLSS и правит ряд проблем, возникших после выхода обновления 1.3.
Сталкеры, сегодня мы выпускаем небольшой патч, реализующий долгожданную функцию и решающий проблемы с мутантами, возникшие после патча 1.3. Что нового:
• Добавлена технология масштабирования Nvidia DLSS во все игры.
• Исправлены наиболее часто встречающиеся сбои.
• Исправлена проблема с именами быстрых сохранений (отсутствие пробелов в описании сохранений).
• Временно отменены изменения координат солнца и исправлен поворот. [Чистое небо]
Спасибо за поддержку и удачной охоты, сталкеры!
Нужна что ли? Всё так плохо?
Да везде её проталкивают.
Годнота. ))