S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone 06.03.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
6 612 оценок

Вышел патч 1.3.1 для трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone

Глeб Глeб

Вышел небольшой патч 1.3.1 для переиздания трилогии «S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - Enhanced Edition», который добавляет во все части технологию масштабирования Nvidia DLSS и правит ряд проблем, возникших после выхода обновления 1.3.

Сталкеры, сегодня мы выпускаем небольшой патч, реализующий долгожданную функцию и решающий проблемы с мутантами, возникшие после патча 1.3. Что нового:

• Добавлена ​​технология масштабирования Nvidia DLSS во все игры.

• Исправлены наиболее часто встречающиеся сбои.

• Исправлена ​​проблема с именами быстрых сохранений (отсутствие пробелов в описании сохранений).

• Временно отменены изменения координат солнца и исправлен поворот. [Чистое небо]

Спасибо за поддержку и удачной охоты, сталкеры!
Источник  
Комментарии:  3
Costollom
Добавлена ​​технология масштабирования Nvidia DLSS во все игры.

Нужна что ли? Всё так плохо?

Retro_Gamer

Да везде её проталкивают.

SoRaS3

Годнота. ))

