Вышел патч 1.3 для трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - Enhanced Edition

Патч включает в себя многочисленные исправления ошибок, масштабную переработку шрифтов в угоду оригинальному виду и функцию быстрых слотов для Тень Чернобыля и Чистое Небо прямиком из Зова Припяти.
Подробный список изменений:
• Добавлены быстрые слоты для Shadow of Chernobyl (SoC) и Clear Sky (CS), работающие так же, как в Call of Pripyat (CoP).
Для того, чтобы включить откройте меню настроек -> перейдите на вкладку «Игра» -> используйте флажок «Включить быстрые слоты», чтобы включить/выключить быстрые слоты;
• Исправлена поддержка гироскопа для симуляции мыши для лучшего игрового процесса в Steam Deck;
• Добавлено автоматическое переключение между геймпадом и клавиатурой на консолях;
• Шрифты: Значительно переработаны шрифты, чтобы сделать их более привычными для опытных сталкеров, и увеличен размер шрифта для лучшей читаемости в Steam Deck;
• Исправлена некорректная анимация болтов и ножа;
• Исправлена проблема с размытостью неба.
• Обновлены значки приложений;
• Скорректирована вероятность появления артефактов;
• Исправлен ползунок резкости FSR, который всегда был активен;
• Исправлено наложение текстур на энергетических напитках;
• Исправлена анимация рук для костюма СЕВА;
• Исправлена проблема, из-за которой информация о тайнике отображалась дважды с разных трупов, дублируя содержимое;
• Стандартизирован Control_inertion_factor для всего оружия;
• Исправлена ошибка, из-за которой достижения не срабатывали без удаления progress_data.ltx;
• Устранена ошибка «У NPC недостаточно денег» при продаже большого количества предметов NPC с бесконечными деньгами;
• Внесено несколько исправлений, связанных с консолью;
• Устранены наиболее частые сбои;
• Включена привязка боковых кнопок мыши;
• Исправлены оптические прицелы для соотношения сторон 16:9;
• Исправлены назначения клавиш для КПК [SoC];
• Исправлен ряд визуальных проблем с интерфейсом [SoC];
• Восстановлена функциональность ввода после использования быстрой установки слота при отключенных быстрых слотах [SoC];
• Исправлены наложения индикаторов здоровья и брони на интерфейсе [SoC];
• Добавлен отсутствующий раздел «Дикая Территория» на мини-карту [SoC];
• Гарантирована корректная работа уникальных эффектов костюма [SoC];
• Добавлена клавиша ESC для закрытия контекстного меню инвентаря [SoC];
• Исправлена кнопка «ESC» на контроллере при закрытии диалогов [CS];
• Решены проблемы с покупкой и сохранением/загрузкой информации о сундуке [CS];
• Исправлены описания улучшений экзоскелета [CS];
• Исправлен параметр смещения MIP-карты, изменяющий сглаживание при изменении с помощью контроллера [CS];
• Удалены постоянные маркеры сундука после сбора добычи, когда информация была получена дважды [CS];
• Исправлены проблемы с интерфейсом в меню [CoP];
• Предотвращено многократное поднятие предметов задания [CoP];
• Исправлены несоответствия локализации [CoP];
• Исправлена проблема с заданием «Переменное пси-излучение», из-за которой Контроллер задания не появлялся, если игрок уже подобрал артефакт [CoP];
• Исправлено выравнивание текста боеприпасов и режима огня [CoP];
• Исправлена ошибка, из-за которой сталкеры в деревне новичков постоянно прятались в засаде после задания «Защита лагеря новичков» [SoC];
• Добавлены пользовательские названия для ручных сохранений [SoC/CS/CoP];
• Предотвращено выбрасывание предметов из инвентаря торговца с помощью клавиши «Выбросить» (по умолчанию G) [CS];
• Различные улучшения стабильности и мелкие исправления.
