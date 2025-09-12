Вышел патч 1.3 для трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone - Enhanced Edition

Патч включает в себя многочисленные исправления ошибок, масштабную переработку шрифтов в угоду оригинальному виду и функцию быстрых слотов для Тень Чернобыля и Чистое Небо прямиком из Зова Припяти.

Подробный список изменений:

• Добавлены быстрые слоты для Shadow of Chernobyl (SoC) и Clear Sky (CS), работающие так же, как в Call of Pripyat (CoP).

Для того, чтобы включить откройте меню настроек -> перейдите на вкладку «Игра» -> используйте флажок «Включить быстрые слоты», чтобы включить/выключить быстрые слоты;

• Исправлена ​​поддержка гироскопа для симуляции мыши для лучшего игрового процесса в Steam Deck;

• Добавлено автоматическое переключение между геймпадом и клавиатурой на консолях;

• Шрифты: Значительно переработаны шрифты, чтобы сделать их более привычными для опытных сталкеров, и увеличен размер шрифта для лучшей читаемости в Steam Deck;

• Исправлена ​​некорректная анимация болтов и ножа;

• Исправлена ​​проблема с размытостью неба.

• Обновлены значки приложений;

• Скорректирована вероятность появления артефактов;

• Исправлен ползунок резкости FSR, который всегда был активен;

• Исправлено наложение текстур на энергетических напитках;

• Исправлена ​​анимация рук для костюма СЕВА;

• Исправлена ​​проблема, из-за которой информация о тайнике отображалась дважды с разных трупов, дублируя содержимое;

• Стандартизирован Control_inertion_factor для всего оружия;

• Исправлена ​​ошибка, из-за которой достижения не срабатывали без удаления progress_data.ltx;

• Устранена ошибка «У NPC недостаточно денег» при продаже большого количества предметов NPC с бесконечными деньгами;

• Внесено несколько исправлений, связанных с консолью;

• Устранены наиболее частые сбои;

• Включена привязка боковых кнопок мыши;

• Исправлены оптические прицелы для соотношения сторон 16:9;

• Исправлены назначения клавиш для КПК [SoC];

• Исправлен ряд визуальных проблем с интерфейсом [SoC];

• Восстановлена ​​функциональность ввода после использования быстрой установки слота при отключенных быстрых слотах [SoC];

• Исправлены наложения индикаторов здоровья и брони на интерфейсе [SoC];

• Добавлен отсутствующий раздел «Дикая Территория» на мини-карту [SoC];

• Гарантирована корректная работа уникальных эффектов костюма [SoC];

• Добавлена ​​клавиша ESC для закрытия контекстного меню инвентаря [SoC];

• Исправлена ​​кнопка «ESC» на контроллере при закрытии диалогов [CS];

• Решены проблемы с покупкой и сохранением/загрузкой информации о сундуке [CS];

• Исправлены описания улучшений экзоскелета [CS];

• Исправлен параметр смещения MIP-карты, изменяющий сглаживание при изменении с помощью контроллера [CS];

• Удалены постоянные маркеры сундука после сбора добычи, когда информация была получена дважды [CS];

• Исправлены проблемы с интерфейсом в меню [CoP];

• Предотвращено многократное поднятие предметов задания [CoP];

• Исправлены несоответствия локализации [CoP];

• Исправлена ​​проблема с заданием «Переменное пси-излучение», из-за которой Контроллер задания не появлялся, если игрок уже подобрал артефакт [CoP];

• Исправлено выравнивание текста боеприпасов и режима огня [CoP];

• Исправлена ​​ошибка, из-за которой сталкеры в деревне новичков постоянно прятались в засаде после задания «Защита лагеря новичков» [SoC];

• Добавлены пользовательские названия для ручных сохранений [SoC/CS/CoP];

• Предотвращено выбрасывание предметов из инвентаря торговца с помощью клавиши «Выбросить» (по умолчанию G) [CS];

• Различные улучшения стабильности и мелкие исправления.