Трилогия S.T.A.L.K.E.R. на PlayStation и Xbox теперь открыта для пользовательского контента

Компания GSC Game World выполнила своё обещание и выпустила обновление для сборника "Legends of the Zone Trilogy", которое открывает новые возможности для творчества геймеров.

Теперь владельцы консолей PlayStation и Xbox смогут насладиться пользовательскими модификациями благодаря интеграции платформы mod.io. Однако стоит отметить, что из-за технических ограничений консолей и соображений безопасности, возможности моддинга имеют определённые рамки. Игроки смогут вносить изменения только в уже существующие файлы, без добавления совершенно нового контента, такого как модели или звуковые эффекты.

Размер модификаций ограничен одним гигабайтом, что, впрочем, оставляет достаточно простора для творчества энтузиастов. Важно подчеркнуть, что каждая модификация перед публикацией будет проходить тщательную проверку командой модераторов. Для доступа к сервису пользователям необходимо создать учётную запись на платформе mod.io.

Интересно отметить, что в отличие от некоторых других игр, использование модификаций в S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy не будет влиять на возможность получения игровых достижений. Это позволит геймерам экспериментировать с модами, не опасаясь потерять прогресс в своих игровых профилях.

Напомним, что сборник "Legends of the Zone Trilogy" увидел свет 6 марта и доступен на консолях PS4 и Xbox One. В него вошли три культовые игры серии: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». Владельцы консолей текущего поколения PS5 и Xbox Series S/X также могут сыграть в эти игры благодаря функции обратной совместимости.