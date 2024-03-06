В сети появилась трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для PS4 и Xbox One

В японских магазинах, таких как Biccamera, Neowing и Rakuten Books обнаружилась неанонсированная трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Она поступит в продажу 27 июня в Японии.
Коллекция из трёх игр включает в себя S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, и это первый раз, когда серия шутеров от первого лица в жанре Survival Horror будет портирована на консоли.
Учитывая время, S.T.A.L.K.E.R.: Трилогия Legends of the Zone, скорее всего, будет официально анонсирована в прямом эфире Xbox Partner Preview 6 марта.
Первое нумерованное продолжение серии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 5 сентября. Она также будет доступна в Xbox Game Pass.
Ой, порт игры 15 летней давности за 60 баксов)) Пхахаха
P.S русскую озвучку уже убрали или ещё нет? xD
Ну там много хлама в паках, просто отключат ее и все. Ведь украинская озвучка вояк и немецкая( или английская) мерков всегда были внутри.
А почему то, когда на пеку выпускают корявые порты без настроек графики и поддержки мыши миллион летней давности пекари кончают.
Это, полагаю, будет зависеть от того: сами ли разрабы делали порт или сторонняя студия.
а можно пример?)))
Оооо дружочек. Примеры. Их есть у меня.
Класическая серия RE (до переизданий) порт четвёрки был моё почтение.
Devil May Cry порт тройки на уровне порта четвёртого RE, а первая и вторая кривые порты. Вообще сколько бы не ругали ниндзей за DmC, а ведь это именно они познакомили Данте с мышью.
SH - классика.
Ninja Gaigin. Порт не самых лучших переизданий.
Ну и вишенка на торте mgs. И ведь были дурачки которые верили в норм порт.
Dark Souls. Ньюфаги не знают олдфаги помнят что без фанатского патча игра была вообще не играбельна.
Saints Row 2 отвратное управление машинами и чудеса с оптимизацией даже сегодня.
Ранняя серия tomb Raider. Без комментариев.
Скриншот с одного из японских сайтов, можно увидеть интерфейс медикаментов. Ну а графика какая была такая и осталась, скриншоты ТЧ как вроде вообще на DX9 рендере сделаны. Цена 5920 японский иен, на рубли это 3600 по текущему курсу.. Что-то подсказывает мне это фиаско братан. Купят только фанаты ради ачивок на аккаунт не более.
Ну как я и подумал обычный порт для консоли, как условный Risen. Для ПК с учётом модов пользы никакой, максимум может ошибки какие поправят и поддержку геймпада завезут не более
Так а что на ПК завозить? 64 битная версия уже давно есть пусть и фанатская, не думаю что разрабы сделали бы что то лучше, текстур паков полно, оружейных тоже. Это просто порт скорее всего на UE5, без всякого рейтрейсинга, с текстурами из 2002 года (или когда там их начали рисовать)? Единственное что полезное в этой новости, так это для игроков пс5 подтверждение, если первые части выйдут, значит и вторая со временем появится на пс5.
Ну лет через 15 и вторую портируют, на пс 8 или какая там будет уже.
А что её там портировать? Это делается очень легко на UE5. Эти разработчики жадные до денег если они это старьё оконсоливать решили, так что версии для пс5 быть. Вопрос только когда сама вторая часть выйдет, и выйдет ли.
Ну выйти то выйдет. Мне кажется просто как с киберпанком будет, где на релизе порежут графен, механики и сюжет. Там же уже заявляли про оптимизацию на 1060,здорово конечно, но зная этих чубатых, просто урежут качество картинки.
Консольщикам с барского ПК плеча, так уж и быть
Консольщики не плакают когда игра на пк дай бог 30fps даст
Все мы в детстве получается немного консольщики
был такой грешок
да спустя больше 15 лет ,снизошли до них Пк бояре
И была дарована благодать служителям коробочных Монолитов
Где там жанр Survival Horror
Survival Horror это наверное когда ГГ запрыгивает на какую нибудь бочку или ящик, а плоти, кабаны и псевдособаки не могут тебя даже задеть уроном, и чтобы каждого мутанта убить надо пулек 8-10 выстрелить xD
Есть в сталкере атмосфера хоррора. Например, в подземках. Есть местами менеджмент ресурсов, выживач и т.д.
Но я согласен, что они погорячились, приписав его чистокровно к этому жанру.
Менеджмент каких ресурсов друг?) аптечек и консервов?) я не беру в расчет моды типа аномали, где действительно есть все что ты перечислил)
Я в сталкер на релизе почти играл, а после ещё в моды. Так что сейчас тяжело сказать, где что было. Но насколько помню, в оригиналах по началу не хватает патронов, норм оружия, всяких расходников и защиты от радиации и аномалий. А так же артефактов, компенсирующих негативные свойства других артефактов и т.д. Со всем этим приходится осторожничать, перетасовывать, применять тактически. Вкупе с тягой к изучению локаций и не совсем простятской сложностью это и давало в местами нужный эффект. Конечно, это не экономия каждого патрона, как в классических сурвайвл хоррорах. Но примесь этого жанра определённо есть в сталкере, и не такая уж маленькая.
Уверен, что они даже движок никак не обновили.
Да нет там анрила, уверен.
а как же тогда портировали?
Эмулятор прикрутили.
Скорее всего модифицировали кое-как x-ray. Они на ПК игру не могут пропатчить нормально уже сколько лет под x64, многопоток и все части под DX11. А тут они бы на другой движок переносили? Не. Сил им не хватит.
До 22 года надрачивали на сталкер, а потом почему то студия-разработчик резко стала плохой.
Я хоть и консольщик, но у меня есть ноут, который оригинальную трилогию, как орешки будет щёлкать
Еще и бонусом все баги и поломанные скрипты завезут? =)
Фанаты и по сей день первую часть починить не могут. xD
Где то я пропустил момент, с которого игры начали считать по аддонам, а не номерным играм.
Выходит, что корсаров в серии штук 10, а не 3 0_0
Мне интересно управление какое будет.
ну инвентарь не хуже скорее чем в ведьмаке 3, учитывая, что и там и там +- одинаково по клеткам расположены предметы. а вот стрельба хз, без аим.асиста вероятно духотура натуральная
Черт, у меня есть консоль и ведьмак, но я не знаю каково это там)))) хотя думаю будет похоже на re2r или re3r)
Интересно, какой движок там.
X ray, или другой движок в который запихают x ray (как в gta de)
Ура! 60 fps повезли консольным, но есть нюансы.)
Сталкер в Японии? С неизменной графикой? С непонятными для японцев приколами? Ну-ну... Вызывает только смех.
вряд ли сталкер понравится большинству консольщиков, да и технически игры уже сильно устарели...
странный выбор платформ, у рокстар с их рдр1 учатся
Игры из 2007 года. Производительность ПС5 и Бокса избыточны для такой картинки. Максимум - могут анлок фпс сделать, как у РДР
все равно
Интересно в ТЧ оставили дефолтную блевотную раскачку и рост гг который чуть выше подоконника?
И на ЗП без absolut nature смотреть противно.
Походу эти порты параллельно делали с S.2, от сюда и переносы.
А в стиме будет? Яб взял
Уже есть 15 лет как...
Я про трилогию именно
А смысл? Отличий же минимум будет
Так трилогия есть в стиме(это тебе и пытается сказать чувак с ником Гейб), только называется бандлом, и существует этот бандл 10 с хвостиком лет.
или ты про что?
Эх, вот бы японцы свой S.T.A.L.K.E.R. сделали..
Кстати, надеюсь, у Шиширо Ботан будут стримы по всем трём играм.
Ты чё несёшь, поехавший? У тебя анимешное обострение началось?
Тише, тише.
уроды двуличные
В попку пусть себе запихнут свои ящики,нам боярам по барабану. Всю жизнь япошки только и делали что у всех всё воровали, технологии особенно и агрессировали на Россию и не только.
Прими таблетки.