ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 23 913 оценок

Анонс новой фриплейной модификации Clear Way для S.T.A.L.K.E.R.

Sinoptik86 Sinoptik86

Немного обо мне и моем пути в моддинге:

Я долго шел к созданию глобальной модификации. Все начиналось со смены визуалов нпс, мелочных редактирований конфигов и работы с созданием брони. На момент написания этого поста (23.02.2026), прошел почти год с начала моего мододельского пути, и только сейчас я решился на создание крупного проекта. Для новичков моддинга, советую не торопиться, изучить эту тему и понять, ведь всему свое время.

О модификации:

Мод нацелен на создание фриплея, максимально похожего на тот, который сделал в своей сборке Stason174. Помимо этого, я хочу воссоздать собственное видение зоны после событий Зова Припяти. На данный момент мод находится в зачаточном состоянии, и в основном существует только на бумаге, однако уже готовы первые несколько локаций, частично перезаселен кордон, вырезано несколько ненужных уровней, ведется работа над новой локацией за авторством Лома и Stalker_Grez (работу над ней ведет Dont Name, за что ему отдельное спасибо), помимо этого добавлена система ремонта, рандомных фейковых новостей и оружейный пак CSCOP.

Дата выхода мода неизвестна, учитывая что мод только начал разрабатываться, в процессе его создания могут возникнуть разнообразные казусы, поэтому пока гадать не будем.

Буду рад, если вы поддержите меня, или напишите свое мнение о разработке. Критика приветствуется, но только объективная. Благодарю за внимание.

14
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
hom1e
Критика приветствуется, но только объективная

как дела в школе, друг?

3
Sinoptik86

Всё отлично ;)

1
Берегите тапки

В Школе сегодня выходной.

1
saiditsme

Оставьте в покое этот труп, молодые люди.

3
Sinoptik86

ТЧ распространенная платформа, к тому же мод создается на относительно свежем движке OGSR.

Блоха В Сарафане

Если разработка началась в рисования одёжки, то мод априори васянский

Sinoptik86

В каком смысле "рисования одёжки"? Если вы имеете в виду сам пост анонса мода, то может быть в чем то и правы, однако я не думаю что мод выйдет васянкой, я сам не очень люблю подобное, и к тому же продукт еще не завершен, судить о васянизме пока рано.

Sinoptik86

Во всяком случае благодарю вас за критику, если можете, то напишите - что бы хотели увидеть в моде, постараюсь реализовать

Des1234

Иди лучше второй сталкер ковыряй, знания, полученные в ходе разработки, будут актуальнее.

Sinoptik86

Не, на второй, насколько я знаю, даже сдк нет. Да и там уже другой уровень