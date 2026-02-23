Анонс новой фриплейной модификации Clear Way для S.T.A.L.K.E.R.

Немного обо мне и моем пути в моддинге:
Я долго шел к созданию глобальной модификации. Все начиналось со смены визуалов нпс, мелочных редактирований конфигов и работы с созданием брони. На момент написания этого поста (23.02.2026), прошел почти год с начала моего мододельского пути, и только сейчас я решился на создание крупного проекта. Для новичков моддинга, советую не торопиться, изучить эту тему и понять, ведь всему свое время.
О модификации:
Мод нацелен на создание фриплея, максимально похожего на тот, который сделал в своей сборке Stason174. Помимо этого, я хочу воссоздать собственное видение зоны после событий Зова Припяти. На данный момент мод находится в зачаточном состоянии, и в основном существует только на бумаге, однако уже готовы первые несколько локаций, частично перезаселен кордон, вырезано несколько ненужных уровней, ведется работа над новой локацией за авторством Лома и Stalker_Grez (работу над ней ведет Dont Name, за что ему отдельное спасибо), помимо этого добавлена система ремонта, рандомных фейковых новостей и оружейный пак CSCOP.
Дата выхода мода неизвестна, учитывая что мод только начал разрабатываться, в процессе его создания могут возникнуть разнообразные казусы, поэтому пока гадать не будем.
Буду рад, если вы поддержите меня, или напишите свое мнение о разработке. Критика приветствуется, но только объективная. Благодарю за внимание.
Оставьте в покое этот труп, молодые люди.
ТЧ распространенная платформа, к тому же мод создается на относительно свежем движке OGSR.
Если разработка началась в рисования одёжки, то мод априори васянский
В каком смысле "рисования одёжки"? Если вы имеете в виду сам пост анонса мода, то может быть в чем то и правы, однако я не думаю что мод выйдет васянкой, я сам не очень люблю подобное, и к тому же продукт еще не завершен, судить о васянизме пока рано.
Во всяком случае благодарю вас за критику, если можете, то напишите - что бы хотели увидеть в моде, постараюсь реализовать
Иди лучше второй сталкер ковыряй, знания, полученные в ходе разработки, будут актуальнее.
Не, на второй, насколько я знаю, даже сдк нет. Да и там уже другой уровень