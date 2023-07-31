Автор фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показал "Лабораторию Х-18"

Россиянин Владислав Романов, создатель мода S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update, ремастера оригинальной игры 2007 года, показал еще одну готовую локацию — «Лабораторию X-18». Энтузиаст рассказал, что добавил много новых объектов и мелких деталей, заменил часть текстур, доработал освещение и исправил ошибки оригинальной версии.

Романов оптимизировал ремастер под NVIDIA GTX 1060 в версии с 3 ГБ видеопамяти — сейчас почти с максимальными настройками ему удается получить 55-60 FPS. Моддер резюмировал, что результатом в целом доволен.

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update пока неизвестна. Романов уделяет разработке все свободное время, но назвать конкретные сроки не готов.