Авторы фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone показали несколько атмосферных кадров

Группа поклонников знаменитой серии S.T.A.L.K.E.R. во главе с режиссером Стивеном Хэнкоком уже продолжительное время работают над короткометражным фильмом по мотивам игры. Недавно команда завершила живые съёмки картины и уже готова поделиться первыми результатами своей работы. Создатели опубликовали несколько кадров из фильма, которые показывает невероятную атмосферу и внимание к деталям.
Фанатский фильм под названием S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone уже находится на завершающей стадии производства. Его создатели успешно завершили съёмки еще зимой и теперь работают над визуальными эффектами, а также музыкой. На производство ленты было потрачено около 320 тысяч долларов, которые были собраны с помощью Kickstarter.
Сюжет картины расскажет о сталкере-одиночке, который вынужден провести группу наемников к источнику неизвестного сигнала. В ходе их путешествие они смогут раскрыть неожиданные тайны Зоны отчуждения.
Премьера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone запланирована на лето этого года, фильм можно будет увидеть прямо на YouTube.
Да, честно говоря, не сказал бы, что на кадрах присутствует какая-то невероятная атмосфера Зоны или выдающееся внимание к деталям. Неплохо, но ничего особенного.