Авторы фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone показали несколько атмосферных кадров ©

Группа поклонников знаменитой серии S.T.A.L.K.E.R. во главе с режиссером Стивеном Хэнкоком уже продолжительное время работают над короткометражным фильмом по мотивам игры. Недавно команда завершила живые съёмки картины и уже готова поделиться первыми результатами своей работы. Создатели опубликовали несколько кадров из фильма, которые показывает невероятную атмосферу и внимание к деталям.

Фанатский фильм под названием S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone уже находится на завершающей стадии производства. Его создатели успешно завершили съёмки еще зимой и теперь работают над визуальными эффектами, а также музыкой. На производство ленты было потрачено около 320 тысяч долларов, которые были собраны с помощью Kickstarter.

Сюжет картины расскажет о сталкере-одиночке, который вынужден провести группу наемников к источнику неизвестного сигнала. В ходе их путешествие они смогут раскрыть неожиданные тайны Зоны отчуждения.

Премьера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone запланирована на лето этого года, фильм можно будет увидеть прямо на YouTube.