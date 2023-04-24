S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
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Авторы фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone показали несколько атмосферных кадров

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Gutsz
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Группа поклонников знаменитой серии S.T.A.L.K.E.R. во главе с режиссером Стивеном Хэнкоком уже продолжительное время работают над короткометражным фильмом по мотивам игры. Недавно команда завершила живые съёмки картины и уже готова поделиться первыми результатами своей работы. Создатели опубликовали несколько кадров из фильма, которые показывает невероятную атмосферу и внимание к деталям.

Фанатский фильм под названием S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone уже находится на завершающей стадии производства. Его создатели успешно завершили съёмки еще зимой и теперь работают над визуальными эффектами, а также музыкой. На производство ленты было потрачено около 320 тысяч долларов, которые были собраны с помощью Kickstarter.

Сюжет картины расскажет о сталкере-одиночке, который вынужден провести группу наемников к источнику неизвестного сигнала. В ходе их путешествие они смогут раскрыть неожиданные тайны Зоны отчуждения.

Премьера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of the Zone запланирована на лето этого года, фильм можно будет увидеть прямо на YouTube.

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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl "Оружейный пак GUNSLINGER Mod" [1.6]
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wing42
которые показывает невероятную атмосферу и внимание к деталям.

Да, честно говоря, не сказал бы, что на кадрах присутствует какая-то невероятная атмосфера Зоны или выдающееся внимание к деталям. Неплохо, но ничего особенного.

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