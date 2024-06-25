Энтузиаст показал S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля на движке Unity с переносом под мобильные устройства

Недавно наткнулся на проект по портированию S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля на движок Unity с последующим переносом на Android и iOS.

Как уверяет сам разработчик, проект начал разрабатываться 2 недели назад. За все это время в проекте уже видно следующее: Полный контроллер игрока (с возможностью гибели игрока, кровотечения и после), локация «Кордон» (который был во всех проектах по мобильному Сталкеру), красивая графика, ИИ вертолета пролетающий над игроком у Толика, полная копия оригинальной растительности (травы).

Несмотря на то, что проекту 2 недели, разработчик уже смог перенести не только оригинальный контроллер за это время, но и уже написал ИИ на вертолет, который ведет себя в точности как в оригинальной части игры, добавлены различные атмосферные звуки, громкоговоритель на блокпосте военных и немного других мелочей. Присутствуют AO затенения, Моушен-Блюр.

По дате выхода первого билда еще ничего не сказано, но разработчик ответил на этот вопрос следующее:

В планах сейчас написать большую папку шейдеров для проекта под мобильные устройства для повышения производительности, настроить загрузочный менеджер, чтобы игра не вылетала на устройствах с малым количеством ОЗУ, а также дописать AI Сидоровича с подключением системы диалогов (она уже полностью готова) и его реакцией на игрока. После этого думаю, что выкатим первый билд проекта.

За последние месяца лучшего проекта не находили, буду следить за новостями дальше и как будет что-то новое, и интересное, буду сообщать.