S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 23 965 оценок

Эпохальная дата для игровой индустрии: "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" отмечает свое 19-летие

TheSkoofLord TheSkoofLord

Почти два десятилетия назад эта игра породила целую культуру и заставила тысячи людей поверить в мистику аномальной Зоны. Кто-то из нас так и не решился выйти за пределы первой локации, кто-то закрывал игру от ужаса в подземельях, а кто-то искренне сопереживал судьбе легендарного Призрака.

Эта игра стала для нас не просто кодом на диске, а дверью в ту самую Зону, где каждый куст таит опасность, а каждый артефакт — надежду. Помнишь, как дрожали руки, когда нужно было вытащить Толика в Деревне новичков? Или тот холодный пот в подземельях Агропрома, когда впервые услышал хрип кровососа? Зона меняется, но наша любовь к ней - вечна.

Жизнь за царя

Фоллаут лучше.

askazanov

Легенда

Lich_713

Моя любимая серия игр!

potter790

Самое забавное что, Сталкер был последней игрой, который внёс что то новое в развитие игр. Он ввёл сурвавиал, который после стал развиваться ударными тэмпами. В шутер от первого лица ввел элементы рпг, продемонстрировав что шутеры вовсе не обязательно бездумное мясо аля Дум. После этого, к слову, в ГТА сделали вид от первого лица. И было это целых 19 лет назад, после этого не было ничего нового. Так думаю ПЫСы и сами не понили что они сделали, да и поныне не понимают. Гриня тот и вовсе про бабло, и больше ни о чём. Но вот такие фрики и предлагали что то новое, спонтанно. )))

MunchkiN 616

20 лет было бы более интересной датой. так что в блог следующем году...

