Эпохальная дата для игровой индустрии: "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" отмечает свое 19-летие

Почти два десятилетия назад эта игра породила целую культуру и заставила тысячи людей поверить в мистику аномальной Зоны. Кто-то из нас так и не решился выйти за пределы первой локации, кто-то закрывал игру от ужаса в подземельях, а кто-то искренне сопереживал судьбе легендарного Призрака.

Эта игра стала для нас не просто кодом на диске, а дверью в ту самую Зону, где каждый куст таит опасность, а каждый артефакт — надежду. Помнишь, как дрожали руки, когда нужно было вытащить Толика в Деревне новичков? Или тот холодный пот в подземельях Агропрома, когда впервые услышал хрип кровососа? Зона меняется, но наша любовь к ней - вечна.