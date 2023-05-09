S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
9.3 12 113 оценок

Фанат S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl показал, как выглядит игра на Unreal Engine 5

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Gutsz
Новости

Не так давно силами энтузиаста под ником Red Panda атмосферный шутер S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl был успешно перенесен на современный движок. Теперь при исследовании Зоны можно оценить передовые возможности Unreal Engine 5, что вдохнуло новую жизнь в проект 2007 года выпуска. В сообществе фанатов и авторов модификацией уже рассуждают, как можно использовать в своих работах новых движок. А пока можно оценить ролик одного из поклонников игры, который показал S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5 и с новыми локациями.

Пользователь Артём Якушев поделился небольшим роликом, к котором была собрана небольшая тестовая локация. В представленном видео можно уже оценить улучшенное графическое исполнение оригинальной игры, которое было обеспечено Unreal Engine 5. Современный движок открывает множество новых возможностей, однако энтузиастам еще предстоит изучить билд S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl и поработать над его улучшением. Например, в ролике от Якушева можно заменить некоторые проблемы с текстурами монстров.

Скачать билд S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на Unreal Engine 5 можно прямо на нашем сайте.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Mr.DOOM

Задрали уже с этими кривыми высерами.

0
stalker_stas

что за Арена и музыка из кибер панка хахаха

-1
Hevin

Плохо обкатанный УЕ5 - здарова, ща будем делать лагающие баганые демки на 10фпс. И тут у фанатиков что-то зашевелилось.

-1
Real Slim Shady

Огромную дверь распахнули для мододелов, мейби к выходу Ждалкера 2, мододелы сделают свою.

-2
jakibs_007

актуально ничего не скажешь !

-2
Destroited

Автора новости на костер !!!

-2
ЛАГАРИУМ

Опять етот зашкварний енриал 5

-2
DORAEMON1989

КОГДА США сделали шикарную UE5, но ты русский, и не можешь сделать все нормлаьно, добротно и красиво.
Всегда получается уг из 2000ых

-3