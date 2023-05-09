Фанат S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl показал, как выглядит игра на Unreal Engine 5 ©

Не так давно силами энтузиаста под ником Red Panda атмосферный шутер S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl был успешно перенесен на современный движок. Теперь при исследовании Зоны можно оценить передовые возможности Unreal Engine 5, что вдохнуло новую жизнь в проект 2007 года выпуска. В сообществе фанатов и авторов модификацией уже рассуждают, как можно использовать в своих работах новых движок. А пока можно оценить ролик одного из поклонников игры, который показал S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5 и с новыми локациями.

Пользователь Артём Якушев поделился небольшим роликом, к котором была собрана небольшая тестовая локация. В представленном видео можно уже оценить улучшенное графическое исполнение оригинальной игры, которое было обеспечено Unreal Engine 5. Современный движок открывает множество новых возможностей, однако энтузиастам еще предстоит изучить билд S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl и поработать над его улучшением. Например, в ролике от Якушева можно заменить некоторые проблемы с текстурами монстров.

Скачать билд S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на Unreal Engine 5 можно прямо на нашем сайте.