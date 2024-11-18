Фанаты выпустили самостоятельный аддон S.T.A.L.K.E.R.: New Project с уникальным сюжетом и детализированным миром

Небольшая команда поклонников вселенной S.T.A.L.K.E.R. три года назад анонсировала амбициозный проект под названием S.T.A.L.K.E.R.: New Project. По сути, это полноценная игра, созданная силами фанатов на усовершенствованной версии движка XRAY 1.6.2, знакомого по оригинальной трилогии. Сегодня разработчики достигли значительного прогресса и предлагают всем желающим опробовать проект, выпустив его демоверсию.

Скачать демоверсию S.T.A.L.K.E.R.: New Project можно по ссылке на официальном сайте команды. В демо включена демонстрация всех ключевых возможностей игры: усовершенствованной системы A-LIFE, новых детализированных локаций и оригинального сюжета. Авторы стремятся создать гармоничный баланс между основными заданиями, побочными квестами и свободным исследованием Зоны. Игрокам предоставляется полная свобода действий без риска сломать прохождение или не выполнить задание.

Для реализации S.T.A.L.K.E.R.: New Project разработчики переработали и оптимизировали движок игры. Это позволило значительно улучшить графику, сохранив высокую производительность и стабильность на разных конфигурациях ПК. В полной версии проекта создатели планируют раскрыть историю о судьбе отряда сталкеров, бесследно исчезнувшего при загадочных обстоятельствах.