Локацию "Янтарь" из S.T.A.L.K.E.R. показали с новой графикой на движке Unreal Engine 5

Художник Жека Дёминов с ником Jeks.Demi на ArtStation, опубликовал видео, демонстрирующее локацию "Янтарь" из оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, воссозданную на движке Unreal Engine 5.
Ролик дает нам возможность представить, как мог бы выглядеть современный ремастер игры. Jeks Demi мастерски воссоздал "Янтарь", используя текстуры высокого разрешения и реалистичное освещение Lumen от UE5.
Мы уже знаем, что S.T.A.L.K.E.R. 2 использует этот движок, так что было бы логично предположить, что GSC GameWorld может заняться ремейком классики после релиза второй части.
Смысл нам это показывать, очередной чувак сделал работку исключительно для своего портфолио, понапихав кучу ассетов в сцену
Да пусть будет,может кого то вдохновит заняться созиданием чего либо,а не просто быть потреблядью и сидеть пирдеть в комментах.Это не про тебя, а вообще.
Красиво
Они то 2 часть уже 100 лет делают!А тут ещё ремейк 1 части!Ну мечтать не вредно!
Выглядит всё так же серо и убого, даже на UE5 и это не весь Янтарь а только заброшенные постройки на поверхности, где подземелье Янтаря? база учёных ? внутренние помещения ?
Да по цвету однообразно,а та то норм вцелом.
Это канеш оч красиво и автор большой молодец, но если наполнить такую локацию нпсями, а нпси будут в черных куртках с капюшонами - то из-за всей этой высокой травы нихрена ж не будет видно откуда вообще и кто стреляет.
Модер S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update [ОБТ] над что то похожим работает.