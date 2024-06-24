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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 18 338 оценок

Локацию "Янтарь" из S.T.A.L.K.E.R. показали с новой графикой на движке Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Художник Жека Дёминов с ником Jeks.Demi на ArtStation, опубликовал видео, демонстрирующее локацию "Янтарь" из оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, воссозданную на движке Unreal Engine 5.

Ролик дает нам возможность представить, как мог бы выглядеть современный ремастер игры. Jeks Demi мастерски воссоздал "Янтарь", используя текстуры высокого разрешения и реалистичное освещение Lumen от UE5.

Мы уже знаем, что S.T.A.L.K.E.R. 2 использует этот движок, так что было бы логично предположить, что GSC GameWorld может заняться ремейком классики после релиза второй части.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Смысл нам это показывать, очередной чувак сделал работку исключительно для своего портфолио, понапихав кучу ассетов в сцену

9
VIGITAL1

Да пусть будет,может кого то вдохновит заняться созиданием чего либо,а не просто быть потреблядью и сидеть пирдеть в комментах.Это не про тебя, а вообще.

0
shmely

Красиво

1
SERGEY-SP

Они то 2 часть уже 100 лет делают!А тут ещё ремейк 1 части!Ну мечтать не вредно!

0
Tsssss

Выглядит всё так же серо и убого, даже на UE5 и это не весь Янтарь а только заброшенные постройки на поверхности, где подземелье Янтаря? база учёных ? внутренние помещения ?

0
VIGITAL1

Да по цвету однообразно,а та то норм вцелом.

1
Карнаж Абрамович

Это канеш оч красиво и автор большой молодец, но если наполнить такую локацию нпсями, а нпси будут в черных куртках с капюшонами - то из-за всей этой высокой травы нихрена ж не будет видно откуда вообще и кто стреляет.

0
Саня 21

Модер S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update [ОБТ] над что то похожим работает.

0