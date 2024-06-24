Локацию "Янтарь" из S.T.A.L.K.E.R. показали с новой графикой на движке Unreal Engine 5

Художник Жека Дёминов с ником Jeks.Demi на ArtStation, опубликовал видео, демонстрирующее локацию "Янтарь" из оригинальной игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, воссозданную на движке Unreal Engine 5.

Ролик дает нам возможность представить, как мог бы выглядеть современный ремастер игры. Jeks Demi мастерски воссоздал "Янтарь", используя текстуры высокого разрешения и реалистичное освещение Lumen от UE5.

Мы уже знаем, что S.T.A.L.K.E.R. 2 использует этот движок, так что было бы логично предположить, что GSC GameWorld может заняться ремейком классики после релиза второй части.