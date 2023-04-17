Моддер добавил в альфа-билд S.T.A.L.K.E.R. "настоящую" трассировку лучей

Моддер EiermannTelevision добавил «честную» трассировку лучей в игру S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, используя платформу NVIDIA RTX Remix, которая предназначена для создания ремастеров старых игр. До этого моддеры добавляли в S.T.A.L.K.E.R. лишь имитацию с помощью инструмента Reshade.

EiermannTelevision использовал альфа-билд 1114, потому что обычный графический движок S.T.A.L.K.E.R., на котором работает релизная версия, пока плохо совместим с RTX Remix.

Пока работать с RTX Remix непросто: у моддеров нет удобных инструментов для внедрения своих моделей, текстур, материалов или графических эффектов в старые игры. NVIDIA обещает скоро выпустить набор Creator Toolkit, который упростит создание неофициальных ремастеров.