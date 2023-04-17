S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
9.3 11 897 оценок

Моддер добавил в альфа-билд S.T.A.L.K.E.R. "настоящую" трассировку лучей

dear mum
Новости

Моддер EiermannTelevision добавил «честную» трассировку лучей в игру S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, используя платформу NVIDIA RTX Remix, которая предназначена для создания ремастеров старых игр. До этого моддеры добавляли в S.T.A.L.K.E.R. лишь имитацию с помощью инструмента Reshade.

EiermannTelevision использовал альфа-билд 1114, потому что обычный графический движок S.T.A.L.K.E.R., на котором работает релизная версия, пока плохо совместим с RTX Remix.

Пока работать с RTX Remix непросто: у моддеров нет удобных инструментов для внедрения своих моделей, текстур, материалов или графических эффектов в старые игры. NVIDIA обещает скоро выпустить набор Creator Toolkit, который упростит создание неофициальных ремастеров.

Трейлеры
Источник  
-13
9
Последние посты по игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Сделано в Source FilmMaker
Сделано в Source FilmMaker
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl "Оружейный пак Soc Weapon Pack"
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl "Оружейный пак Soc Weapon Pack"
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl "Исправленные иконки и модельки Меченого"
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl "Исправленные иконки и модельки Меченого"
Комментарии: 9
Ваш комментарий
PlatinumJack

PG, добавьте вы редактора на сайт, ну сколько можно?! что это бл*ять за чушь? человек не понимает что опубликовал, а потом школьники и тупни хавают это и так дерьмище такого рода распространяется по всему интернету!

6
TECHNOLEEG

Я сам нихера не понял что ты тут по написал.

-1
deusMarshall

Ты о чем вообще?

0
Adalat

А на сколько просел фпс ?

-1
РикоЧико

В разы интереснее смотрелось на билде 1935.

-1
SoRaS3

Не видал такой ствол.

-1
TECHNOLEEG

Это FN2000 только со старой моделькой

1
Protocol10

в эту игру можно на боксовом геймпаде сыграть?

-4
SoRaS3

Только в версию для приставок.

0