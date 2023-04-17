Новая бета-версия билда S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на Unreal Engine 5 доступна для загрузки ©

Еще в январе стало известно о неофициальном порте первой игры STALKER, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, на Unreal Engine 5. И на прошлой неделе Red Panda выпустил новую бета-версию.

Если вы не знали, Red Panda успешно портировал часть STALKER в Unreal Engine 5. В этом проекте используются оригинальные активы, и в нем не представлены все карты игры. Однако в нем есть некоторые диалоги, система искусственного интеллекта, инвентарь и карта. В проекте также есть механика стрельбы, то есть вы можете стрелять во врагов.

Что еще интересно, так это то, что этот проект теперь поставляется с редактором UE5 Editor. Используя этот редактор, игроки на ПК теперь могут изменять игру по своему вкусу. Теоретически, это может дать проекту новый пользовательский бесплатный контент.

К сожалению, пока не сообщается, когда будет полностью завершена эта неофициальная версия STALKER на Unreal Engine 5. Тем не менее вы можете скачать последнюю тестовую сборку отсюда. Только не забудьте умерить свои ожидания.