Новая бета-версия билда S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на Unreal Engine 5 доступна для загрузки

Еще в январе стало известно о неофициальном порте первой игры STALKER, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, на Unreal Engine 5. И на прошлой неделе Red Panda выпустил новую бета-версию.
Если вы не знали, Red Panda успешно портировал часть STALKER в Unreal Engine 5. В этом проекте используются оригинальные активы, и в нем не представлены все карты игры. Однако в нем есть некоторые диалоги, система искусственного интеллекта, инвентарь и карта. В проекте также есть механика стрельбы, то есть вы можете стрелять во врагов.
Что еще интересно, так это то, что этот проект теперь поставляется с редактором UE5 Editor. Используя этот редактор, игроки на ПК теперь могут изменять игру по своему вкусу. Теоретически, это может дать проекту новый пользовательский бесплатный контент.
К сожалению, пока не сообщается, когда будет полностью завершена эта неофициальная версия STALKER на Unreal Engine 5. Тем не менее вы можете скачать последнюю тестовую сборку отсюда. Только не забудьте умерить свои ожидания.
Ну так пусть меняют текстуры и всё остальное, а то старое закинули в новый движок, а по сути ничего нового, всё те же убогие текстуры.
Твой комментарий это просто олицетворение тупости.
Ну тыж его понял, теперь ты часть этого. 😁
Многие текстурки в Сталкере по-четче того что есть например в Метро Исход.
это платформа для модинга, а не проект в который надо идти играть и получать какой-то новый экспириенс. проект самый амбициозный из всех, что были. и единственный с нормальным рабочим билдом
нетт мне хватит и нормального сталкера ане лагучий на унреал 5
Прикольно, можно попробовать.
Особой красоты не увидел, а вот атмосферу оригинала только ухудшили.
Пока реально нормальные текстуры не завезут нет вообще ни какого смысла пробовать,ну и опять же очень сомневаюсь что там будет такая же шутерная механика как и в оригинале,куда лучше любой глобальный мод скачать и залипнуть,благо их просто море при чём с новым сюжетом,квестами,механиками и геймплейными элементами из последних играл в Dead City. Special Release вполне годный мод,ну и это на моей памяти первый мод где сделаны качественные подземные локации.
Это выглядит хуже, чем оригинал. ВТФ?)