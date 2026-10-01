Очередной виток "цифровой археологии" для фанатов S.T.A.L.K.E.R.: композитор MoozE опубликовал архив раритетных треков

Российский музыкант и композитор Владимир Фрей (MoozE), подаривший игрокам культовый мрачный эмбиент для «Тени Чернобыля», выпустил уникальный сборник архивных материалов. В него вошли композиции, которые создавались специально для сиквела «Чистое Небо», но были отклонены студией GSC Game World, а также редкие невошедшие наброски времен разработки первой части.
Главные находки архива:
- Музыкальный отказ от GSC: Эмбиенты, которые MoozE писал для «Чистого Неба» (ЧН). В свое время разработчики решили кардинально изменить звуковой вектор приквела и доверили саундтрек Алексею Омельчуку, из-за чего наработки Фрея так и не попали в финальную версию игры.
- Секреты «Того Самого Сталкера»: Ранние концепт-треки 2002–2003 годов (включая Wasteland I), которые задавали мрачный тон проекту на самых первых этапах разработки.
- Трейлеры и мультиплеер: Оригинальное музыкальное сопровождение для первых геймплейных роликов «Теней Чернобыля» (Battle Exp Loop, Predator) и динамичные треки для многопользовательского режима.
- Альтернативные Выбросы: Экспериментальные звуковые дорожки, которые должны были нагнетать ужас во время аномальной активности в Зоне.
Как же тогда музыка играла на атмосферу, а не тот пафосный пердеж в катсценах и никакущий эимбиент в сиквеле