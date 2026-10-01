Очередной виток "цифровой археологии" для фанатов S.T.A.L.K.E.R.: композитор MoozE опубликовал архив раритетных треков

Российский музыкант и композитор Владимир Фрей (MoozE), подаривший игрокам культовый мрачный эмбиент для «Тени Чернобыля», выпустил уникальный сборник архивных материалов. В него вошли композиции, которые создавались специально для сиквела «Чистое Небо», но были отклонены студией GSC Game World, а также редкие невошедшие наброски времен разработки первой части.

Главные находки архива: