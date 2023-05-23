Отчёт о разработке модификации "Back to the S.T.A.L.K.E.R." для S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Опубликован большой отчёт о разработке проекта «Back to the S.T.A.L.K.E.R.». Авторы сообщили, что уже закончили реализацию сценария на локациях Кордон, Свалка, Агропром, Тёмная Долина и Янтарное Озеро. Завершены задания на уровне Мёртвый Город и на его промышленной части. Здесь игроку предстоит работать на группировку «Свобода», дабы узнать информацию о потерянной научной группе. В ходе прохождения, нам предстоит посетить многие новые места на карте и выяснить причину исчезновения сталкеров.

Поскольку над созданием квестов трудится всего один человек, общая готовность сюжета составляет около 50%. Однако учитывая то, что попутно с историей реализуются и другие элементы мода, такой прогресс вполне можно считать неплохим. Вдобавок к сюжету, было закончено заселение всех игровых карт с полноценной системой симуляции жизни.

Сами локации тоже постепенно достигают готовности. Припять, за основу которой была взята версия 2005 года, получила многие дизайнерские улучшения, которые позволят сделать город более открытым для посещения и исследования.

Бар и Дикая территория предстанет в виде единой карты. На этом уровне сочетаются лучшие идеи из всех билдовских версий, а также появилось много новых мест. Бар «Сталкер» был объединён с билдовской версией Завода «Росток». Как заметили авторы, локация получилось очень детализированной и интересной для изучения.

Разными улучшениями смогут также выделиться локации Радар, Агропром и Мертвый Город. Основой всех уровней выступают ранние билдовские прототипы, но с последующей авторской переработкой.

Значительно обновился графический рендер. Перенесен алгоритм каскадных теней из Зов Припяти, а также появилась система мягких частиц и воды. Доработкам подвергался интерфейс и внешний вид КПК с его содержимым.

Добавлялись в игру новые модели оружия: гранатомет РГМ-40 «Кастет», Граната РГО, Пулемёт РПД и Помповый гранатомёт.

Велось улучшение искусственного интеллекта сталкеров, добавилась новая система ремонта оружия и брони и увеличилось разнообразие аномалий. Реализована новая игровая механика с закрытыми дверями: на некоторых локациях можно будет найти закрытые на ключ двери. Чтобы их открыть, придётся раздобыть специальный ключ, который можно будет получить либо за побочные квесты, либо за деньги или бартер. За такими дверьми будут скрыты различные тайники с ценными предметами.

В начале лета запланирован выход видеоролика о проекте, отражающий его готовность на данный момент.

Back to the S.T.A.L.K.E.R. - глобальный мод на Тень Чернобыля, базирующийся на восстановлении билдовского и околобилдовского контента за период 2002 - 2005 года. Игрокам представляется возможность взглянуть на сюжет 2004 года, побывать на многих переделанных билдовских локаций и выполнить ряд второстепенных сюжетных веток, от которых зависит будущее Зоны. Некоторые действия игрока, к примеру, могут повлиять на игровое окружение, а некоторые и вовсе могут изменить отношение к главному герою