Потрогать аномалии руками: культовый "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" получит полноценный VR-мод

Легендарная фраза «Иди своей дорогой, сталкер» заиграла совершенно новыми красками. Энтузиасты представили масштабный проект S.T.A.L.K.E.R. VR амбициозную модификацию для оригинальной «Тени Чернобыля» (патч 1.0006), которая наконец-то отправляет игроков прямиком в радиоактивную Зону отчуждения через очки виртуальной реальности.

Проект создан на базе улучшенного движка OGSR Engine, что позволило бережно перенести весь оригинальный сюжет, неповторимую атмосферу и полную свободу исследования на рельсы VR. Создатели особо акцентируют внимание: это не ленивый порт с плоским виртуальным экраном перед глазами, а честный, полноценный VR-опыт.

Игрок находится буквально внутри Зоны:

Осмотр окружения полностью привязан к движениям головы;

Взаимодействие с миром, инвентарем и стрельба осуществляются напрямую собственными руками при помощи VR-контроллеров;

Встречи с кровососами и спуски в темные лаборатории вроде X-18 теперь способны довести до инфаркта даже бывалых ветеранов Чернобыля.

Мод функционирует на базе современного стандарта OpenXR и гарантированно поддерживает запуск как через SteamVR, так и через Meta Quest Link. Основной цикл разработки, полировки и отладки ведётся на шлеме Meta Quest 3S. Впрочем, стабильность кадровой частоты и итоговая четкость картинки будут напрямую зависеть от мощности вашего ПК, выставленных графических пресетов и типа подключения гарнитуры (по кабелю или через Air Link/Virtual Desktop).

Дата выхода конец октября 2026



Кажется, найден идеальный повод в сотый раз вернуться на Кордон и лично пощупать хабар Сидоровича.