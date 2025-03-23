S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl отмечает 18-летие - разработчики поздравили фанатов

Сегодня культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl исполняется 18 лет! Именно с неё началось знакомство миллионов игроков с Зоной – опасным, мрачным, но притягательным миром, полным аномалий, тайников и загадок.
Разработчики из GSC Game World не оставили этот день без внимания и поздравили всех сталкеров с годовщиной, отметив важность Shadow of Chernobyl для всей серии. С годами игра стала не просто классикой, а настоящей отправной точкой для множества историй, созданных фанатами.
«Это был достойный путь – годы уклонений от аномалий, раскрытия тайн, сбора консервов и торговли с Сидоровичем. Меченый проложил дорогу, но каждый сталкер, который отправился в Зону после него, добавил свою часть в её легенду», – отметили в GSC Game World.
С днём рождения, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl!
великая игра в отличие от жалкого продолжения
Чем великая? Её уже затмили сотни АА от амеров. Ты говоришь о ностальгии, а сами российские разработчики ничего такого даже близко не хотят разрабатывать, даже 4А с серией Метро украинская компания. Жалкие онлайн поделки - эт вся индустрия.
ЧН и ЗП норм части, особенно последняя. А вот вторая часть это кал мамонта
Он говорит про разницу между первыми частями и второй, причем тут вообще разрабы и кто че сделал? Тут же пишешь мол "чем великая" и тут же снизу пишешь про национальную разработку мол украинские молодцы и российские мол кал.
Вы откуда петушки такие лезете то?
Когда слышу о Сталкере, то вспоминается только эта первая игра - голос Сидоровича, голоса бандюков, прекрасная музыка и звуки в игре) Остальное - отъем денег у фанатов) P.S. И таки да. Большинство фанатов игры русскоязычные россияне, нас разработчики тоже поздравляют?) Не плюйте в колодец, война закончится и придется платить по счетам - всё вспомнится.
на запуск и на выключение ПК ставил
"Ну здорово"
и
"Ну, проветришься , заходи"
А за что тебя, и таких как ты поздравлять? Вы деньги давали на разработку? В разработке помогали? Какой-такой отьём у фанатов? Сами только и плюёте на вторую часть. Так что всё по-честному.
Кого они поздравили,если они нахер послали пол комунити?
больше половины, там 70% примерно фанатов первых частей было только, даже когда вторую выпустили там 45% что ли говорили купили из РФ игроки только через разные регионы типа Турция Казахстан и всякое такое.
А так да они основных фанатов на. послали, забугорных видимо поздравляют, из первых частей вроде тоже все повырезали в версиях на консоли то точно, все что с русскими связано, язык сюжетных нпц звезды символику итп, это поздравления отдельное видимо для русскояычных.
Вторую часть ждёт судьба первой, если конечно игроделы и издатель не подложат свинью и не дадут сообществу продолжать развивать игру как ему хочется, а никак издателю хочется. Ведь именно это и обеспечило первой части такую популярность и долгожительство. Ибо те, кто помнить игра тоже на старте была очень сомнительного качества в плане то, что сейчас называется оптимизацией и глюков, но благодаря времени это все худо бедно поправили и большей частью само сообщество.
Пятый анрил не позволит создавать модификации уровня тех, которые делались для первых игр. Максимум - замена моделек.
Вообще ситауция с модами и сообществом похожа на Старфилд - игра хайпанула на релизе, но со временем по тем или иным причинам вокруг игры не появилось коммьюнити мододелов.
Я думаю, при желании и нормальном девките и на UE5 возможно, как и на X-Ray было. Всё-таки UE5 это более универсальный движок к тому же более распространяемый. К тому же разрабов на UE5 все больше и, следовательно, потенциальных разрабов приложений для игры должно быть больше. Тут мне кажется, все от игроделов и издателя будет зависеть. Насколько они позволят копаться в коде игры.
Я не могу вспомнить ни одной игры на UE, вокруг которой была бы движуха на подобие тех, что были у первых сталкеров или игр от Бетесды.
Ну с юбилеем
ТЧ и ЧН так мне и не зашёл,в отличие от ЗП.
Так у ЗП и сайды годные появились, сюжетно не растянули ну и в целом игру по сравнению с прошлыми хорошо подтянули.
Вот бы туда ещё закинули побольше контента - квестов,нпс,как например в 4 Фолл, было бы вообще мегабомба.
ЗП выросла за 2 года в отношении к ТЧ довольно сильно. И уж совсем тупо деградировал и не вырос качественно сиквел спустя 15 лет. Это ж надо было так постараться. Тем более о каком достойном пути говорят разработчики, которые оригинал не разрабатывали, там тех людей то не осталось.
Хз в чём он прям деградировал, кроме уж совсем мелочёвки да и фиг бы с ней, патчами подтянут. Если бы не сырость и все локации были набиты контентом как первые две это был бы просто ТОП и моды можно было сразу в утиль. Хотя моды на сталкер уже давно осточертели
Ну если полное отсутствие A-Life в сталкере 2 для тебя мелочи, да и фиг бы с ними, тогда с тобой не о чем говорить всерьёз. Сталкер 2 это полная деградация буквально во всём, ибо он играется как Far Cry 5 в декорациях зоны, а не как сталкер. Даже сюжет деградировал, ибо при всей своей голливудчине, сюжет живёт отдельно от открытого мира игры. Сюжет в принципе не в курсе о существовании открытого мира игры. Сталкеры раньше не были декорацией на своих базах, а реально жили в зоне и развивались всю игру вместе с игроком. Вооружались новой снарягой, исследовали аномалии, мочили бандитов, а потом возвращались в бар пожрать, поспать, посрать. Куда всё это делось 15 лет спустя? Деградация тотальная на лицо.
Ну ну а про патч обещанный нислова поздравили прям как фанатов god of war недавно
фоллаут круче)
пхаххаха миллионы. Можно подумать кроме СНГ и парочку иностранных стран кто то там играл
в россии 140м и 40м в украине живут, думаешь из этого количества и млн не наберется? нос клоунский прирос к тебе походу
не наберётся
представляю чтото подобное
Немцы сделали самый масштабный мод, о чем ты чел.
А я недавно перепрошёл v 1 0001,ту самую, что многие считали забагованной
мне как то 1.0003 нравится больше , чем те, что выше.... ниже не играл.....
Не проходил другие версии на ваниле