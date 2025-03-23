S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl отмечает 18-летие - разработчики поздравили фанатов

Сегодня культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl исполняется 18 лет! Именно с неё началось знакомство миллионов игроков с Зоной – опасным, мрачным, но притягательным миром, полным аномалий, тайников и загадок.

Разработчики из GSC Game World не оставили этот день без внимания и поздравили всех сталкеров с годовщиной, отметив важность Shadow of Chernobyl для всей серии. С годами игра стала не просто классикой, а настоящей отправной точкой для множества историй, созданных фанатами.

«Это был достойный путь – годы уклонений от аномалий, раскрытия тайн, сбора консервов и торговли с Сидоровичем. Меченый проложил дорогу, но каждый сталкер, который отправился в Зону после него, добавил свою часть в её легенду», – отметили в GSC Game World.

С днём рождения, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl!