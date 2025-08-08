S.T.A.L.K.E.R. Unity Engine - фанатский порт "Тени Чернобыля" на Android

Проект S.T.A.L.K.E.R. Unity Engine — это один из самых амбициозных фанатских портов культовой игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, перенесённый на платформу Android. Разработанный на движке Unity, он представляет собой не просто перенос классики на мобильные устройства, а полноценную адаптацию с переработанным ИИ, сенсорным управлением и поддержкой современных технологий.
В 2024 году проект уже успел привлечь внимание фанатского сообщества, а в 2025 продолжает развиваться и удивлять — теперь это не просто эксперимент, а реальный шаг в сторону полноценного мобильного S.T.A.L.K.E.R.
Unity в качестве движка — залог стабильной работы
Выбор Unity в качестве базового движка позволил добиться оптимального баланса между производительностью и гибкостью. Среди ключевых особенностей текущей версии:
- Высокая производительность даже на бюджетных Android-смартфонах;
- Возможность будущего кроссплатформенного порта (в том числе на iOS и ПК);
- Гибкая система интеграции ИИ и анимаций, что критично для создания «живой зоны».
Проект нацелен на широкую аудиторию — от олдфагов до новых игроков, открывающих для себя вселенную S.T.A.L.K.E.R. через мобильные устройства.
Новый AI: NPC и мутанты ведут себя как настоящие
Одним из приоритетов для разработчика стал искусственный интеллект, максимально приближённый к поведению персонажей оригинальной игры. В 2025 году представлен прототип новой AI-системы:
Сталкеры:
- Живое поведение: сидят у костра, слушают музыку, общаются;
- Реалистичная охрана баз: патрули, реакции на звуки, смена позиций;
- Продвинутая тактика в бою: укрытия, манёвры, взаимодействие в группах.
Мутанты:
Пока что реализованы только собаки, но даже они демонстрируют продвинутую модель поведения:
- Скоординированные нападения стаей;
- Реакция на огонь и угрозу;
- Умение отступать при опасности.
Именно такой подход к AI делает мобильный порт не просто копией оригинала, а его полноценным техническим развитием.
Тестовая зона: арена в Баре
Для демонстрации ИИ используется отдельная локация — Арена Бара, где игрок может наблюдать за действиями сталкеров и мутантов без угрозы для себя. Основные особенности теста:
- Игрок неуязвим — упор только на поведение AI;
- Визуальные эффекты выстрелов (трассеры) — в разработке;
- Демонстрация логики боя и взаимодействий.
Видео подобных тестов можно найти в официальном Telegram-канале проекта.
Развитие проекта и сообщество
За проектом стоит один энтузиаст, но благодаря активному сообществу в Telegram разработка идёт быстрыми темпами. В канале публикуются:
- Геймплейные видео и скриншоты;
- Дневники разработки;
- Опросы по будущим функциям;
- Обратная связь от игроков.
Что в планах:
- Портирование Зова Припяти и Чистого Неба на Android;
- Поддержка модов и пользовательского контента;
- Гибкая настройка управления под мобильные устройства.
Техническая сторона
Проект поддерживает импорт оригинальных игровых ассетов, что позволяет сохранить атмосферу классического S.T.A.L.K.E.R.:
- Работа с оригинальными файлами, моделями и текстурами;
- Адаптация под мобильную графику без потери качества;
- Интеграция новых анимаций и логики.
Вывод
S.T.A.L.K.E.R. Unity Engine для Android — это не просто порт, а полноценный фанатский проект, демонстрирующий серьёзный технический уровень и любовь к оригиналу. Уже сейчас можно попробовать первые билды, а в будущем ожидается ещё больше контента и возможностей.
Если вы давно мечтали вернуться в Зону — теперь это можно сделать прямо с телефона.
Ещё больше подробной информации в Telegram-канале разработчика. Поддержите проект и следите за обновлениями!
Это достойная работа, правда, главное нанять хороших юристов и отбиваться от атак правообладателей. Ну или не раскрывать свою личность, что бы не смогли схватить за хвост.
Если сравнивать с другими попытками перенести игру на мобилки, то этот проект куда больше даёт доверия.
Сколько вас уже было то
Микротранзакции занесут? // Андрей Скрипник