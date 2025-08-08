S.T.A.L.K.E.R. Unity Engine - фанатский порт "Тени Чернобыля" на Android

Проект S.T.A.L.K.E.R. Unity Engine — это один из самых амбициозных фанатских портов культовой игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, перенесённый на платформу Android. Разработанный на движке Unity, он представляет собой не просто перенос классики на мобильные устройства, а полноценную адаптацию с переработанным ИИ, сенсорным управлением и поддержкой современных технологий.

В 2024 году проект уже успел привлечь внимание фанатского сообщества, а в 2025 продолжает развиваться и удивлять — теперь это не просто эксперимент, а реальный шаг в сторону полноценного мобильного S.T.A.L.K.E.R.

Unity в качестве движка — залог стабильной работы

Выбор Unity в качестве базового движка позволил добиться оптимального баланса между производительностью и гибкостью. Среди ключевых особенностей текущей версии:

Высокая производительность даже на бюджетных Android-смартфонах;

Возможность будущего кроссплатформенного порта (в том числе на iOS и ПК);

Гибкая система интеграции ИИ и анимаций, что критично для создания «живой зоны».

Проект нацелен на широкую аудиторию — от олдфагов до новых игроков, открывающих для себя вселенную S.T.A.L.K.E.R. через мобильные устройства.

Новый AI: NPC и мутанты ведут себя как настоящие

Одним из приоритетов для разработчика стал искусственный интеллект, максимально приближённый к поведению персонажей оригинальной игры. В 2025 году представлен прототип новой AI-системы:

Сталкеры:

Живое поведение: сидят у костра, слушают музыку, общаются;

Реалистичная охрана баз: патрули, реакции на звуки, смена позиций;

Продвинутая тактика в бою: укрытия, манёвры, взаимодействие в группах.

Мутанты:

Пока что реализованы только собаки, но даже они демонстрируют продвинутую модель поведения:

Скоординированные нападения стаей;

Реакция на огонь и угрозу;

Умение отступать при опасности.

Именно такой подход к AI делает мобильный порт не просто копией оригинала, а его полноценным техническим развитием.

Тестовая зона: арена в Баре

Для демонстрации ИИ используется отдельная локация — Арена Бара, где игрок может наблюдать за действиями сталкеров и мутантов без угрозы для себя. Основные особенности теста:

Игрок неуязвим — упор только на поведение AI;

Визуальные эффекты выстрелов (трассеры) — в разработке;

Демонстрация логики боя и взаимодействий.

Видео подобных тестов можно найти в официальном Telegram-канале проекта.

Развитие проекта и сообщество

За проектом стоит один энтузиаст, но благодаря активному сообществу в Telegram разработка идёт быстрыми темпами. В канале публикуются:

Геймплейные видео и скриншоты;

Дневники разработки;

Опросы по будущим функциям;

Обратная связь от игроков.

Что в планах:

Портирование Зова Припяти и Чистого Неба на Android;

Поддержка модов и пользовательского контента;

Гибкая настройка управления под мобильные устройства.

Техническая сторона

Проект поддерживает импорт оригинальных игровых ассетов, что позволяет сохранить атмосферу классического S.T.A.L.K.E.R.:

Работа с оригинальными файлами, моделями и текстурами;

Адаптация под мобильную графику без потери качества;

Интеграция новых анимаций и логики.

Вывод

S.T.A.L.K.E.R. Unity Engine для Android — это не просто порт, а полноценный фанатский проект, демонстрирующий серьёзный технический уровень и любовь к оригиналу. Уже сейчас можно попробовать первые билды, а в будущем ожидается ещё больше контента и возможностей.

Если вы давно мечтали вернуться в Зону — теперь это можно сделать прямо с телефона.

Ещё больше подробной информации в Telegram-канале разработчика. Поддержите проект и следите за обновлениями!