Состоялся релиз модификации "Hibernation Evil - Эпизод 4. Часть 1" для S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Состоялся релиз мода «Hibernation Evil - Эпизод 4. Часть 1». Это продолжение серии короткометражных модификаций на платформе Тень Чернобыля. События нового эпизода происходят вскоре после окончания сюжета аддона «Зов Припяти». Как сообщается в краткой аннотации мода, выполняя задание полковника Дегтярёва, главному герою предстоит поработать под прикрытием. Продолжительность игры составит около двух часов. Автор мода уже планирует продолжение сюжета в виде двух последующих частей.
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