Создатели фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показали новые скриншоты

Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update поделился свежими скриншотами. Он продемонстрировал, как выглядят обновленные городские пейзажи Припяти.
По словам моддера, он уже провел первые тесты локации в игровом формате и остался доволен графикой и показателями производительности. Энтузиаст еще не завершил работу над Припятью, и поделится подробностями в очередном новостном ролике. Также он напомнил, что город создан на базе модификации «Припять. Живая Зона».
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — масштабная модификация оригинальной игры 2007 года. В ней заметно улучшат графику и добавят новые механики. Дата выхода мода пока неизвестна.
как и 100500 моддеров до него, которые "показали скриншоты". Так что толку от этого показа никакого.
Так он примерно никогда выйдет. Инфа 146%.
тем более есть лост альфа 1.4007
Да не только. Есть несколько хороших крупных вышедших модов. И есть сотни не вышедших, за то "показали скриншоты"
Это оригинальный движок?
Выглядит отвал башки. Интересно, доведёт до конца?..
мыло и туман =))
помню их движок x-ray) моментами он был крут тем более в то время))
и если бы GCS развивала движок, то может быть сейчас как эпики были бы
Нет, не были бы. Не тот замах у GCS, и не те сторонние инвестиции, которые были в эпик влиты.
ну х-рей 2 утекший с ранним билдом сталкер 2, что то никто не пользуется
он же в цифровом виде, а не в бумажном, по этому вытереть ж"пу им сложно, в следствии этого и не пользуются.