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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 18 447 оценок

Создатели фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показали новые скриншоты

Simple Jack
Новости

Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update поделился свежими скриншотами. Он продемонстрировал, как выглядят обновленные городские пейзажи Припяти.

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По словам моддера, он уже провел первые тесты локации в игровом формате и остался доволен графикой и показателями производительности. Энтузиаст еще не завершил работу над Припятью, и поделится подробностями в очередном новостном ролике. Также он напомнил, что город создан на базе модификации «Припять. Живая Зона».

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — масштабная модификация оригинальной игры 2007 года. В ней заметно улучшат графику и добавят новые механики. Дата выхода мода пока неизвестна.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Oscilograf
Энтузиаст еще не завершил работу

как и 100500 моддеров до него, которые "показали скриншоты". Так что толку от этого показа никакого.

Дата выхода мода пока неизвестна.

Так он примерно никогда выйдет. Инфа 146%.

0
Rorschach93

тем более есть лост альфа 1.4007

-1
Oscilograf Rorschach93

Да не только. Есть несколько хороших крупных вышедших модов. И есть сотни не вышедших, за то "показали скриншоты"

-3
hpi

Это оригинальный движок?

0
Кей Овальд

Выглядит отвал башки. Интересно, доведёт до конца?..

0
kaka qp0H

мыло и туман =))

-1
Александр Мотошвили

помню их движок x-ray) моментами он был крут тем более в то время))
и если бы GCS развивала движок, то может быть сейчас как эпики были бы

-2
Гемор

Нет, не были бы. Не тот замах у GCS, и не те сторонние инвестиции, которые были в эпик влиты.

3
Rorschach93

ну х-рей 2 утекший с ранним билдом сталкер 2, что то никто не пользуется

0
Oscilograf Rorschach93

он же в цифровом виде, а не в бумажном, по этому вытереть ж"пу им сложно, в следствии этого и не пользуются.

0