Создатели фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показали новые скриншоты

Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update поделился свежими скриншотами. Он продемонстрировал, как выглядят обновленные городские пейзажи Припяти.

По словам моддера, он уже провел первые тесты локации в игровом формате и остался доволен графикой и показателями производительности. Энтузиаст еще не завершил работу над Припятью, и поделится подробностями в очередном новостном ролике. Также он напомнил, что город создан на базе модификации «Припять. Живая Зона».

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — масштабная модификация оригинальной игры 2007 года. В ней заметно улучшат графику и добавят новые механики. Дата выхода мода пока неизвестна.