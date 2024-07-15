Создатели фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показали пейзажи Зоны

Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update опубликовал новые скриншоты проекта. На изображениях видны пейзажи Зоны отчуждения.
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — масштабная модификация оригинальной «Тени Чернобыля». В фанатской версии заметно улучшат графику и добавят новые механики. Когда проект доберется до релиза, пока неизвестно.
Ранее создатель мода показывал подборку видов города Припять. Энтузиаст еще не завершил работу над масштабной локацией, но уже остался доволен первыми тестами производительности и качеством графики.
Растительность кайфовая
Выглядит действительно очень даже впечатляюще.
Новости из 2010 года, ээх
Будет забавно, если скрины сделаны нейронкой.
как хорошо что я в стулкер не играл никогда
Скришотами можно кормить фанатов вечно.
По стопам основателей, жаль батона нет