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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 18 537 оценок

Создатели фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показали пейзажи Зоны

Simple Jack
Новости

Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update опубликовал новые скриншоты проекта. На изображениях видны пейзажи Зоны отчуждения.

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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — масштабная модификация оригинальной «Тени Чернобыля». В фанатской версии заметно улучшат графику и добавят новые механики. Когда проект доберется до релиза, пока неизвестно.

Ранее создатель мода показывал подборку видов города Припять. Энтузиаст еще не завершил работу над масштабной локацией, но уже остался доволен первыми тестами производительности и качеством графики.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
TheNikolay00

Растительность кайфовая

0
Кей Овальд

Выглядит действительно очень даже впечатляюще.

0
Sweety_Mustard

Новости из 2010 года, ээх

0
Ziyter7

Будет забавно, если скрины сделаны нейронкой.

-1
KANSERVATOR

как хорошо что я в стулкер не играл никогда

-2
Гемор

Скришотами можно кормить фанатов вечно.

-3
Без негатива
Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update опубликовал новые скриншоты проекта.

По стопам основателей, жаль батона нет

-5