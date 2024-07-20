Создатели фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показали заболоченную локацию

Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update опубликовал новые скриншоты проекта. На изображениях видно заболоченную местность и растительную аномалию, напоминающую Соснодуб из «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».

Ранее создатель фанатского ремастера выкладывал изображения с улучшенными пейзажами города Припять, а также с другими видами Зоны отчуждения. В финальной версии мода разработчик заметно улучшит графику оригинальной игры и добавит новые механики. Дата релиза пока неизвестна.