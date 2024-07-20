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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 18 569 оценок

Создатели фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показали заболоченную локацию

Simple Jack
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Разработчик фанатской модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update опубликовал новые скриншоты проекта. На изображениях видно заболоченную местность и растительную аномалию, напоминающую Соснодуб из «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».

Ранее создатель фанатского ремастера выкладывал изображения с улучшенными пейзажами города Припять, а также с другими видами Зоны отчуждения. В финальной версии мода разработчик заметно улучшит графику оригинальной игры и добавит новые механики. Дата релиза пока неизвестна.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Удачи ему. Надеюсь релиз получится достойный.

3
funtovpavel

ну да походу уже быстрее выйдут все ремастера по Сталкер а сам Сталкер 2 не выйдет.

0
Pecos_Bill

Найс локи, хотелось бы скорее геймплей глянуть

0
Кей Овальд

Неплохо.

-1