Survival Zone on OGSR получил сюжетный трейлер - мод для S.T.A.L.K.E.R. расскажет историю сталкера с тёмным прошлым

Для модификации Survival Zone on OGSR вышел новый сюжетный трейлер, раскрывающий завязку истории и главного героя. Проект создаётся на базе S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl и предложит игрокам новое приключение с оригинальным персонажем и собственной сюжетной линией.

Главным героем станет сталкер по прозвищу Филин. В прошлом он был обычным человеком, однако после предательства влиятельных людей оказался козлом отпущения и был вынужден скрыться в Зоне, надеясь оставить прежнюю жизнь позади. Но прошлое настигает его и здесь: неизвестные начинают шантажировать Филина, вынуждая отправиться в опасную экспедицию.

Центральным местом истории станет заброшенный научный комплекс «Графа-14», где некогда велись исследования, а теперь, судя по трейлеру, царят смерть и многочисленные опасности. Постепенно герой понимает, что оказался лишь пешкой в чужой игре, связанной с возродившимся НИИ «Арес», а цена ошибки — собственная жизнь.

Трейлер делает акцент не только на атмосфере мрачной Зоны, но и на детективной интриге, обещая историю, в которой прошлое героя окажется не менее опасным, чем аномалии и мутанты. Пока авторы не объявили дату выхода Survival Zone on OGSR, однако новая демонстрация позволяет лучше понять тон и направление будущего проекта.