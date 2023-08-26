В S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl появился Фоторежим

Автор модификации NSPX на S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl показал Фоторежим и вид от третьего лица. Автор поделился видео и скриншотами с демонстрацией Фоторежима и видом от третьего лица.

Nocturning studio Project X - это проект, улучшающий оригинальную S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl в аспектах графики, геймплея, звукового восприятия и окружения, а также дающий огромный функционал для работы с графикой и шейдерами.

Так-же, автор показал пару скриншотов:

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