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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
9.3 13 830 оценок

В S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl появился Фоторежим

PastKNIGHT
Новости

Автор модификации NSPX на S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl показал Фоторежим и вид от третьего лица. Автор поделился видео и скриншотами с демонстрацией Фоторежима и видом от третьего лица.

Nocturning studio Project X - это проект, улучшающий оригинальную S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl в аспектах графики, геймплея, звукового восприятия и окружения, а также дающий огромный функционал для работы с графикой и шейдерами.

Так-же, автор показал пару скриншотов:

Скачать модификацию Nocturning studio Project X 1.4

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-4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
SomeMark

Фоторежим? Это называется demo_record 1 в консоли, который там ещё в 2005 реализован был.

2
Protocol10

Это называется очредной мамкин блохер решил бонусцов срубить

3
MrDork

Наканецта, 16 лет ждал, теперь поиграем!1

2