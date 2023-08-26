В S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl появился Фоторежим

Автор модификации NSPX на S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl показал Фоторежим и вид от третьего лица. Автор поделился видео и скриншотами с демонстрацией Фоторежима и видом от третьего лица.
Nocturning studio Project X - это проект, улучшающий оригинальную S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl в аспектах графики, геймплея, звукового восприятия и окружения, а также дающий огромный функционал для работы с графикой и шейдерами.
Так-же, автор показал пару скриншотов:
Скачать модификацию Nocturning studio Project X 1.4
Фоторежим? Это называется demo_record 1 в консоли, который там ещё в 2005 реализован был.
Это называется очредной мамкин блохер решил бонусцов срубить
Наканецта, 16 лет ждал, теперь поиграем!1