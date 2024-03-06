В сети появилась трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для PS4 и Xbox One

В японских магазинах, таких как Biccamera, Neowing и Rakuten Books обнаружилась неанонсированная трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Она поступит в продажу 27 июня в Японии.
Коллекция из трёх игр включает в себя S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, и это первый раз, когда серия шутеров от первого лица в жанре Survival Horror будет портирована на консоли.
Учитывая время, S.T.A.L.K.E.R.: Трилогия Legends of the Zone, скорее всего, будет официально анонсирована в прямом эфире Xbox Partner Preview 6 марта.
Первое нумерованное продолжение серии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 5 сентября. Она также будет доступна в Xbox Game Pass.
Ой, порт игры 15 летней давности за 60 баксов)) Пхахаха
P.S русскую озвучку уже убрали или ещё нет? xD
Ну там много хлама в паках, просто отключат ее и все. Ведь украинская озвучка вояк и немецкая( или английская) мерков всегда были внутри.
Скриншот с одного из японских сайтов, можно увидеть интерфейс медикаментов. Ну а графика какая была такая и осталась, скриншоты ТЧ как вроде вообще на DX9 рендере сделаны. Цена 5920 японский иен, на рубли это 3600 по текущему курсу.. Что-то подсказывает мне это фиаско братан. Купят только фанаты ради ачивок на аккаунт не более.
Мне интересно управление какое будет.
ну инвентарь не хуже скорее чем в ведьмаке 3, учитывая, что и там и там +- одинаково по клеткам расположены предметы. а вот стрельба хз, без аим.асиста вероятно духотура натуральная
Интересно, какой движок там.
Консольщикам с барского ПК плеча, так уж и быть