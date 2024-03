В сети появилась трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для PS4 и Xbox One

В японских магазинах, таких как Biccamera, Neowing и Rakuten Books обнаружилась неанонсированная трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Она поступит в продажу 27 июня в Японии.

Коллекция из трёх игр включает в себя S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, и это первый раз, когда серия шутеров от первого лица в жанре Survival Horror будет портирована на консоли.

Учитывая время, S.T.A.L.K.E.R.: Трилогия Legends of the Zone, скорее всего, будет официально анонсирована в прямом эфире Xbox Partner Preview 6 марта.

Первое нумерованное продолжение серии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 5 сентября. Она также будет доступна в Xbox Game Pass.