В Steam вышли обновления для трилогии S.T.A.L.K.E.R.

В Steam вышли небольшие обновления для всей трилогии S.T.A.L.K.E.R. Согласно описанию, патч только вносит изменения в последовательности инициализации рендереров для устранения проблемы с зависанием игры на компьютерах с процессорами Intel Core 12-го поколения, работающих под управлением Windows 11.
Игры серии S.T.A.L.K.E.R. недоступны для российских пользователей — в марте 2022 года GSC Game World приняла решение прекратить продажи своей продукции в стране. Также россияне сейчас не могут оформить предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2, однако те, кто успел его сделать до марта 2022 года, получат копию игры после релиза.
Починили бы они ЧН еще)
Это конечно хорошо, но им бы перенести все части на 64-бит с DX11 и многопоток. Фанаты это уже давно сделали...