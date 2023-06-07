S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
9.3 12 509 оценок

В Steam вышли обновления для трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Simple Jack
Новости

В Steam вышли небольшие обновления для всей трилогии S.T.A.L.K.E.R. Согласно описанию, патч только вносит изменения в последовательности инициализации рендереров для устранения проблемы с зависанием игры на компьютерах с процессорами Intel Core 12-го поколения, работающих под управлением Windows 11.

Игры серии S.T.A.L.K.E.R. недоступны для российских пользователей — в марте 2022 года GSC Game World приняла решение прекратить продажи своей продукции в стране. Также россияне сейчас не могут оформить предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2, однако те, кто успел его сделать до марта 2022 года, получат копию игры после релиза.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
-zotik-

Починили бы они ЧН еще)

4
bysaturn

Это конечно хорошо, но им бы перенести все части на 64-бит с DX11 и многопоток. Фанаты это уже давно сделали...

1