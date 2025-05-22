Вот это "пасхалка": В Enhanced S.T.A.L.K.E.R. русская озвучка осталась только для тех, кто дотерпел до конца

В недавно обновленной трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, получившей громкий подзаголовок Enhanced Edition, бдительные игроки обнаружили неожиданный пережиток прошлого. Среди улучшенных текстур и подтянутых визуальных эффектов, в финальных титрах одной из игр трилогии (а возможно, и во всех – информация уточняется особо дотошными исследователями аномалий) гордо красуются имена актеров... оригинальной русской озвучки.

И вот, на фоне заявлений об удалении и активной работы моддеров по возвращению каноничной озвучки обратно в игру, такой привет из прошлого в титрах выглядит особенно иронично. То ли разработчики в спешке забыли вырезать эти устаревшие данные, то ли это тонкий намек на то, что историю, как и слова из песни или игры, так просто не выкинешь. Некоторые предполагают, что это своего рода пасхалка для самых преданных фанатов, способных вытерпеть не только все тяготы Зоны, но и финальные титры. Другие же видят в этом обыкновенную оплошность, которая, впрочем, добавляет пикантности и без того неоднозначному релизу улучшенной трилогии, уже успевшей получить порцию критики за технические проблемы и спорные изменения. Как бы то ни было, имена актеров в титрах теперь не просто список создателей, а своего рода артефакт, напоминающий о былых временах и не утихающих спорах вокруг культурного наследия Зоны.