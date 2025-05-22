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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 22 352 оценки

Вот это "пасхалка": В Enhanced S.T.A.L.K.E.R. русская озвучка осталась только для тех, кто дотерпел до конца

Extor Menoger Extor Menoger

В недавно обновленной трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, получившей громкий подзаголовок Enhanced Edition, бдительные игроки обнаружили неожиданный пережиток прошлого. Среди улучшенных текстур и подтянутых визуальных эффектов, в финальных титрах одной из игр трилогии (а возможно, и во всех – информация уточняется особо дотошными исследователями аномалий) гордо красуются имена актеров... оригинальной русской озвучки.

И вот, на фоне заявлений об удалении и активной работы моддеров по возвращению каноничной озвучки обратно в игру, такой привет из прошлого в титрах выглядит особенно иронично. То ли разработчики в спешке забыли вырезать эти устаревшие данные, то ли это тонкий намек на то, что историю, как и слова из песни или игры, так просто не выкинешь. Некоторые предполагают, что это своего рода пасхалка для самых преданных фанатов, способных вытерпеть не только все тяготы Зоны, но и финальные титры. Другие же видят в этом обыкновенную оплошность, которая, впрочем, добавляет пикантности и без того неоднозначному релизу улучшенной трилогии, уже успевшей получить порцию критики за технические проблемы и спорные изменения. Как бы то ни было, имена актеров в титрах теперь не просто список создателей, а своего рода артефакт, напоминающий о былых временах и не утихающих спорах вокруг культурного наследия Зоны.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Ого, сколько художественных приёмов в тексте. ChatGPT, скрывающийся под ником новостника Extor Menoger, постарался на славу

10
DIZNX

издеваются. от души угарнули наверное когда решили так потроллить

8
Adam55

И где тут троль? Русским игрокам от того, что есть в конце имена на русском - ни холодно, ни жарко. А вот тех, у кого пятая точка горит от ненависти к русским - вот у них явно подгорит. Получается, по твоей логике, они сами себя потролили? Ну хз, не думаю что они настолько дурачки.

10
MNM 777

Еще бы кому то был интересен их мусор столетний )

4
сКард Adam55
И где тут троль?

ты хотел спросить в чём тут троллинг? В том, что озвучки нету, а актёры этой озвучки указаны.

у кого пятая точка горит от ненависти к русским - вот у них явно подгорит.

это ты так решил, или есть пруфы?

1
Horrifing сКард

Это я так решил, еще вопросы?

3
Dark1994

Настоящие клоуны)

5
rmplaton

Опять у GSC зрада откуда не ждали)

4
Человек-Анекдот

Да ясень пень тупо забыли убрать

4
Kamishini1993

Или не имели право, они считаются же полноценными участниками проекта и должны находиться в титрах, да и скорей всего они были и остаются их соотечественниками

Big and Fat

Так торопились поскорее продать этот хлам, что даже вырезали не до конца русский. Короче обосрались по полной.

1
Большая Флейта

Их борьба

1
saa0891
1
Генерал Анатолий

Так а разве русской и украинской озвучкой не одни и те же актеры занимались?

Just_a_guy

Часть актёров из всего списка занималась обеими версиями озвучки, другая часть занималась только русской.

1
SpLiT KoT

потужно

Евгений Кондратенко

Эти недоразвитые не смогли сделать даже озвучку на их языке нормально. Сидорыч говорит на английском, а все прохожие сталкеры то на украинском, то на английском. Причем может быть и так, что сначала тебя попросят убрать оружие на английском, а потом этот же чел будет базарить на украинском. И даже в Stalker 2 есть косяки в липсинке из-за того, что изначально игра анимировалась под русский язык, а потом эти дефективные в спешке кинулись переозвучивать игру на украинский, а анимации остались старые😆 теперь ноют из-за плохих отзывов в стиме.