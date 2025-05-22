Вот это "пасхалка": В Enhanced S.T.A.L.K.E.R. русская озвучка осталась только для тех, кто дотерпел до конца

В недавно обновленной трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, получившей громкий подзаголовок Enhanced Edition, бдительные игроки обнаружили неожиданный пережиток прошлого. Среди улучшенных текстур и подтянутых визуальных эффектов, в финальных титрах одной из игр трилогии (а возможно, и во всех – информация уточняется особо дотошными исследователями аномалий) гордо красуются имена актеров... оригинальной русской озвучки.
И вот, на фоне заявлений об удалении и активной работы моддеров по возвращению каноничной озвучки обратно в игру, такой привет из прошлого в титрах выглядит особенно иронично. То ли разработчики в спешке забыли вырезать эти устаревшие данные, то ли это тонкий намек на то, что историю, как и слова из песни или игры, так просто не выкинешь. Некоторые предполагают, что это своего рода пасхалка для самых преданных фанатов, способных вытерпеть не только все тяготы Зоны, но и финальные титры. Другие же видят в этом обыкновенную оплошность, которая, впрочем, добавляет пикантности и без того неоднозначному релизу улучшенной трилогии, уже успевшей получить порцию критики за технические проблемы и спорные изменения. Как бы то ни было, имена актеров в титрах теперь не просто список создателей, а своего рода артефакт, напоминающий о былых временах и не утихающих спорах вокруг культурного наследия Зоны.
Ого, сколько художественных приёмов в тексте. ChatGPT, скрывающийся под ником новостника Extor Menoger, постарался на славу
издеваются. от души угарнули наверное когда решили так потроллить
И где тут троль? Русским игрокам от того, что есть в конце имена на русском - ни холодно, ни жарко. А вот тех, у кого пятая точка горит от ненависти к русским - вот у них явно подгорит. Получается, по твоей логике, они сами себя потролили? Ну хз, не думаю что они настолько дурачки.
Еще бы кому то был интересен их мусор столетний )
ты хотел спросить в чём тут троллинг? В том, что озвучки нету, а актёры этой озвучки указаны.
это ты так решил, или есть пруфы?
Это я так решил, еще вопросы?
Настоящие клоуны)
Опять у GSC зрада откуда не ждали)
Да ясень пень тупо забыли убрать
Или не имели право, они считаются же полноценными участниками проекта и должны находиться в титрах, да и скорей всего они были и остаются их соотечественниками
Так торопились поскорее продать этот хлам, что даже вырезали не до конца русский. Короче обосрались по полной.
Их борьба
Так а разве русской и украинской озвучкой не одни и те же актеры занимались?
Часть актёров из всего списка занималась обеими версиями озвучки, другая часть занималась только русской.
потужно
Эти недоразвитые не смогли сделать даже озвучку на их языке нормально. Сидорыч говорит на английском, а все прохожие сталкеры то на украинском, то на английском. Причем может быть и так, что сначала тебя попросят убрать оружие на английском, а потом этот же чел будет базарить на украинском. И даже в Stalker 2 есть косяки в липсинке из-за того, что изначально игра анимировалась под русский язык, а потом эти дефективные в спешке кинулись переозвучивать игру на украинский, а анимации остались старые😆 теперь ноют из-за плохих отзывов в стиме.