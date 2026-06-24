В сети появились фотографии совместной акции Standoff 2 и сети ресторанов Бургер Кинг

В интернете опубликованы фотографии упаковок специального набора под названием Шедеврокомбо, созданного в рамках совместной акции мобильного тактического шутера Standoff 2 и сети ресторанов Бургер Кинг. Хотя официальные подробности коллаборации пока не раскрыты, на коробках уже представлена основная информация о призах и условиях участия.

Ранее в официальном сообществе игры в мессенджере Telegram появился пост с намеками на скорое сотрудничество в виде эмодзи бургера, картофеля фри и короны. Вслед за этим пользователи поделились снимками реальных упаковок грядущего меню, подтверждающими скорый запуск совместной рекламной кампании. Согласно информации на коробках, в рамках этой акции планируется разыграть более 1.3 млн различных внутриигровых призов для пользователей на платформах Android и iOS.

Каждый покупатель специального набора сможет найти внутри коробки подарочную карту с уникальным промокодом. Активация кода позволит пополнить внутриигровой инвентарь экипировкой, кейсами, скинами или виртуальной валютой. Организаторы обещают раздать множество наград, среди которых заявлены 2 особо ценных трофея, а именно эксклюзивный пистолет Desert Eagle Aureate и 10 000 единиц игровой голды.

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