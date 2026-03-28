The Stanley Parable 27.07.2011
Адвенчура, Инди, От первого лица, Юмор
8.7 650 оценок

Студия разработчиков The Stanley Parable закрывается

IKarasik IKarasik

Студия Ivy Road, основанная одним из авторов The Stanley Parable, объявила о закрытии после неудачной попытки найти финансирование для своего следующего проекта — Engine Angel.

Разработчики рассказали, что пытались предложить концепцию игры различным издателям, однако не смогли заключить соглашение. По их словам, сейчас крайне сложный период для привлечения инвестиций в разработку игр, поэтому проект так и не получил необходимого финансирования.

Концепцию Engine Angel создала дизайнер Лиз, и в студии подчеркнули, что считают идею очень сильной. Команда выразила надежду, что когда-нибудь проект всё же сможет воплотиться в жизнь, пусть и в другом формате.

Закрытие студии означает, что многие сотрудники команды теперь ищут новую работу. Разработчики призвали представителей индустрии обратить внимание на специалистов, работавших над проектом, и по возможности помочь им с трудоустройством.

В своём обращении команда также поблагодарила игроков за поддержку и интерес к их играм, включая Wanderstop. По словам разработчиков, создание игр требует огромных усилий — технических, эмоциональных и финансовых — а также удачного момента.

В заключение команда отметила, что гордится тем, что их проекты смогли опробовать сотни тысяч игроков, и выразила надежду, что их работы вдохновят других людей на создание собственных игр, музыки, искусства или историй.

bysaturn

Заголовок липа для просмотров.

M0208

А, чо они к сони не пошли, они всякие "консольные эксклюзивы" выпускают , там бы это точно "выстрелило", бы.