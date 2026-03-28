Студия разработчиков The Stanley Parable закрывается

Студия Ivy Road, основанная одним из авторов The Stanley Parable, объявила о закрытии после неудачной попытки найти финансирование для своего следующего проекта — Engine Angel.

Разработчики рассказали, что пытались предложить концепцию игры различным издателям, однако не смогли заключить соглашение. По их словам, сейчас крайне сложный период для привлечения инвестиций в разработку игр, поэтому проект так и не получил необходимого финансирования.

Концепцию Engine Angel создала дизайнер Лиз, и в студии подчеркнули, что считают идею очень сильной. Команда выразила надежду, что когда-нибудь проект всё же сможет воплотиться в жизнь, пусть и в другом формате.

Закрытие студии означает, что многие сотрудники команды теперь ищут новую работу. Разработчики призвали представителей индустрии обратить внимание на специалистов, работавших над проектом, и по возможности помочь им с трудоустройством.

В своём обращении команда также поблагодарила игроков за поддержку и интерес к их играм, включая Wanderstop. По словам разработчиков, создание игр требует огромных усилий — технических, эмоциональных и финансовых — а также удачного момента.

В заключение команда отметила, что гордится тем, что их проекты смогли опробовать сотни тысяч игроков, и выразила надежду, что их работы вдохновят других людей на создание собственных игр, музыки, искусства или историй.