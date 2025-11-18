20 ноября для Star Citizen выйдет патч 4.4, новая система Никс, инженерка, бесплатные полёты и многое другое

20 ноября в Star Citizen будет доступна бесплатная игра для всех желающих (желательно иметь не менее 32Гб ОЗУ+ файл подкачки на SSD, либо 16Гб ОЗУ и файл подкачки на SSD не менее 30Гб).

Для доступа в игру необходимо зарегистрировать аккаунт! Рекомендуется делать это только с использованием реферального кода. Гайд по регистрации, с реферальной ссылкой. При регистрации по реферальной ссылке каждый игрок получит + 50 000 к стартовому денежному балансу. (Возможны дополнительные бонусы при покупке игры банковской картой в период акций)

ВНИМАНИЕ! На некоторых интернет провайдерах при входе в игру появляется ошибка 19000, т.к. некоторые сервера Амазон не доступны из РФ, у кого-то ошибку можно обойти просто перезапуская игру пару раз, а у кого-то нужна дополнительная помощь.

Не забываем, что для игры так же существует простой и безопасный русификатор.

В игре выйдет новый патч 4.4, который добавит в игру новую систему Никс, а так же "Межгалактическую аэрокосмическую выставку 2955" Выставка будет проходить на Орисоне. На выставке можно будет взять в аренду бесплатно на 2 дня, практически все выпущенные в релиз корабли, а так же 4 новых корабля, которые выходят вместе с патчем.

Каждый день выставки будет представлен 1 производитель кораблей и именно корабли этого производителя можно будет арендовать в этот день. Точное время начала каждого дня в РФ, отличается от времени указанного разработчиками. Так же именно в эти дни вероятно появление скидочных игровых пакетов/кораблей и апгрейдов на корабли от конкретного производителя. Поэтому, если вас интересует игровой пакет с определённым кораблём и в начале выставки его нет, то у вас 2 пути, подождать до нужного дня и если игровой пакет появится в продаже приобрести его. Или приобрести самый выгодный игровой пакет из тех, что будет в наличии на начало выставки, а в день выставки нужного производителя, приобрести улучшение до нужного корабля, возможно апгрейд тоже можно будет купить со скидкой.

Так же в игру добавят 4 новых транспортных средства и продаваться они будут с LTI страховкой (возможно в составе игрового пакета), включая новую наземную машинку, которую можно использовать как болванку для получения более дорогого корабля с LTI страховкой (для тех кому это интересно).

Минимальная стоимость игрового пакета со скидкой, будет как обычно от 40,5$ (без скидки от 45$)

Инженерный геймплей наконец-то введут в игру, теперь воевать на средних и крупных кораблях в одиночку станет сложнее, т.к. нужен будет напарник, который будет чинить повреждения в бою.

Twitch drops! c 20 ноября, на твиче при просмотрах стрима можно будет получить комплект брони, который привязывается к аккаунту и останется с вами навсегда. Нужно будет зарегистрировать аккаунт, привязать его к аккаунту твича и посмотреть стрим в течении 4х часов. Для получении брони, игру покупать не обязательно, сможете купить игру после релиза.