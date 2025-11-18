20 ноября для Star Citizen выйдет патч 4.4, новая система Никс, инженерка, бесплатные полёты и многое другое

20 ноября в Star Citizen будет доступна бесплатная игра для всех желающих (желательно иметь не менее 32Гб ОЗУ+ файл подкачки на SSD, либо 16Гб ОЗУ и файл подкачки на SSD не менее 30Гб).
Для доступа в игру необходимо зарегистрировать аккаунт! Рекомендуется делать это только с использованием реферального кода. Гайд по регистрации, с реферальной ссылкой. При регистрации по реферальной ссылке каждый игрок получит + 50 000 к стартовому денежному балансу. (Возможны дополнительные бонусы при покупке игры банковской картой в период акций)
ВНИМАНИЕ! На некоторых интернет провайдерах при входе в игру появляется ошибка 19000, т.к. некоторые сервера Амазон не доступны из РФ, у кого-то ошибку можно обойти просто перезапуская игру пару раз, а у кого-то нужна дополнительная помощь.
Не забываем, что для игры так же существует простой и безопасный русификатор.
В игре выйдет новый патч 4.4, который добавит в игру новую систему Никс, а так же "Межгалактическую аэрокосмическую выставку 2955" Выставка будет проходить на Орисоне. На выставке можно будет взять в аренду бесплатно на 2 дня, практически все выпущенные в релиз корабли, а так же 4 новых корабля, которые выходят вместе с патчем.
Каждый день выставки будет представлен 1 производитель кораблей и именно корабли этого производителя можно будет арендовать в этот день. Точное время начала каждого дня в РФ, отличается от времени указанного разработчиками. Так же именно в эти дни вероятно появление скидочных игровых пакетов/кораблей и апгрейдов на корабли от конкретного производителя. Поэтому, если вас интересует игровой пакет с определённым кораблём и в начале выставки его нет, то у вас 2 пути, подождать до нужного дня и если игровой пакет появится в продаже приобрести его. Или приобрести самый выгодный игровой пакет из тех, что будет в наличии на начало выставки, а в день выставки нужного производителя, приобрести улучшение до нужного корабля, возможно апгрейд тоже можно будет купить со скидкой.
Так же в игру добавят 4 новых транспортных средства и продаваться они будут с LTI страховкой (возможно в составе игрового пакета), включая новую наземную машинку, которую можно использовать как болванку для получения более дорогого корабля с LTI страховкой (для тех кому это интересно).
Минимальная стоимость игрового пакета со скидкой, будет как обычно от 40,5$ (без скидки от 45$)
Инженерный геймплей наконец-то введут в игру, теперь воевать на средних и крупных кораблях в одиночку станет сложнее, т.к. нужен будет напарник, который будет чинить повреждения в бою.
Twitch drops! c 20 ноября, на твиче при просмотрах стрима можно будет получить комплект брони, который привязывается к аккаунту и останется с вами навсегда. Нужно будет зарегистрировать аккаунт, привязать его к аккаунту твича и посмотреть стрим в течении 4х часов. Для получении брони, игру покупать не обязательно, сможете купить игру после релиза.
Нет спасибо. Лучше в no man’s sky или всратый starfield поиграть.
Анонс! Новый этап прогрева финансовой пирамидой!
"Минимальная стоимость игрового пакета, будет как обычно от 40,5$" - вот это аппетиты...
Покупать никто не заставляет, а вот попробовать бесплатно можно.
И дешевле никогда не будет, а после релиза только подорожает (по последним данным дата релиза 27 год, но мало кто в это верит)
Старфилд без ДЛС по европейским ценам стоит значительно дороже. Это для нас в РУ регионе, 40$ это много, но сейчас все игры так стоят...
Это что ещё за чучело на превью? Опять разработчикам инκлюзивность в голову ударила?
Скорее автору этой картинки... В игре, кстати, большинство НПС белые:)
Да я не про цвет кожи. Вон в Resident Evil 5 один из главных персонажей — темнокожая Шева Аломар, и это одна из самых красивых девушек в играх. Я про остальное: цветастые дреды, короткая причёска, татуировка на шее.
Да я понял, там и цвет то какой-то желто зелёный:) Видимо ответственный за эту картинку имеет склонности
Круто, что разработчики уже готовы выпустить новый патч с системой Никс. А еще приятно то, что наконец-то релизнут долгожданный Персей. Инженерка, кстати, скорее всего еще долго продержится на тесте, так как ее надо настраивать и балансить. А вот то, что не круто... так это бесплатные полеты, т.к. это очереди на вход и лишняя нагрузка на сервера игры.
Как я понял, инженерку будут выпускать частями, на 4.4 только у единиц кораблей она будет реализована.
Жаль что никс будет без планет. Но планеты готовят к строительству баз.
А когда поступят в продажу ДЛЦ со стульчиками разных цветов и кресел в кабину ?
Это позже, после релиза что-то нужно же будет продавать:)
МММ зазывает новых немамонтов.
Кстати, МММ обещал большие прибыли за вклады, а SC не предлагает зарабатывать реальные деньги на игре, поэтому сравнение с МММ абсолютно не логично.
В остальном SC как и все игры, постоянно зазывает новых игроков, как и все игры или финансовые проекты, ничего нового. Тут вопрос, интересны ли тебе космические игры или нет?
Очень интересны, любимый жанр, но эта платная альфа уже 14 лет по моему с анонса, нет спасибо.
Причесон...