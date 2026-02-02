Альфа Star Citizen обновилась до версии 4.6, запустили новый ивент c наградами

В Star Citizen очередное обновление, назло хейтерам игра не прекращает обновляться, всё ближе продвигаясь к релизу. "Игра Шрёдингера, в неё играют, но игры ещё нет...
Вот некоторые из пунктов обновления:
В игру добавлен новый корабль RSI Hermes, грузовая версия уже существующего медицинского корабля.
В новом патче обновили поддержку VR, расширили разнообразие существующего контента, добавили в игру новые броню и снаряжение, а так же расширены награды за задания у Викело.
Наконец-то начали добавлять "систему ночного видения" для кораблей, без которой полёт и посадка в темноте были затруднительны. На данный момент улучшение доступно не всем кораблям, со временем все корабли получат данное обновление.
Старушка Aurora наконец-то была получила обновление до "золотого стандарта", теперь у корабля появились компоненты, которые физически можно снять, заменить, отремонтировать. Имел ли смысл это обновление или Аврора устарела морально и её давно пора списать?
Вместе с патчем в игре стартовал внутриигровой ивент: Неизвестный грибок начал распространяться в Системе Никс на станции Левски, вызвав эпидемию. Игрокам предстоит выполнять три вида заданий, заполняя шкалу прогресса. За заполнение каждой шкалы игрок получит награды на свой аккаунт, которые не обнулятся с вайпом на релизе игры, а будут привязаны к аккаунту навсегда. Помимо трех веток прогресса заданий, будет четвёртая шкала персонального прогресса, за которую тоже предусмотрены награды. Всего игрок сможет получить 5 красок для кораблей, 1 комплект брони, 3 комплекта одежды, фабрикатор для крафта в уникальной расцветке (сама механика крафта на данный момент проходит тестирование), мед. пистолет в уникальной расцветке, двуручный "тракторбим", в уникальной расцветке, защитная лицевая маска и корабельные орудия трёх размеров.
Для всех, у кого есть игра, имеет смысл зайти поучаствовать в ивенте и пощупать новый патч. Напоминаю, что в предыдущем патче в игру добавили механику инженерии, теперь при повреждении в бою компоненты выходят из строя и нуждаются в оперативном ремонте. Поэтому летать на средних кораблях в одиночку на боевые миссии становится не эффективно.
Для новичков, которые решатся приобрести игровой пакет, есть гайд по регистрации в разделе гайдов. А так же существует оперативно обновляющийся русификатор.
Решение проблемы ошибки 19000, тоже выложено на сайте. При первом запуске, программа предложит скачать актуальную версию, после чего нужно будет переместить папку Star Citizen из папки старой версии в новую. (На данный момент, у меня игра запускается без проблем и программа для запуска не требуется) Так же программа нужна именно для авторизации на серверах игры, после запуска её скорее всего можно отключить. пробуйте, у каждого провайдера может работать по разному.
действительно "игра Шредингера" - игры еще нет, а бабла на ней уже заработали, мама не горюй...
Если бы SC был единственной подобной игрой или ситуацией, это было бы значимое заявление/событие, но по факту мы живем в такое время, где много платим. за не существующие услуги или игры...
..скоро ~15 лет будет как альфа lol
Смотря от чего считать и сколько это "скоро", скоро 15 лет разработке, но не альфе, т.к. альфа стала доступна позже. Хотя в 2013 году появился первый доступ в игру, точнее доступ в ангар, не уверен, что это можно назвать альфой. Я бы считал начало альфы, в тот момент когда появился выход из ангара в город или в космос. Сам я покупал игровой пакет когда уже появился ангар и я очень сильно сомневался в своих действиях. Но мне очень нравилась игра Х3, а аналогов не существовало, поэтому я потратился, столько, сколько не жалко, считай как ставка в казино или покупка акций, либо повезёт, либо всё прогорит. Правда я не ожидал, что разработка так затянется сильно... Но не сказал бы что жалею, за всё это время я много игр прошёл и забыл, а в SC периодически поигрываю, по сути я получаю удовольствие от процесса игры, что и в вышедших проектах. Да прогресс игры не сохраняется, но есть куча игр, в которых нет прогресса, но люди играют в них годами, например контра или другие сессионки.
У меня эта "Игра" уже лет 10.
Там уже есть во что поиграть прям , кроме магазинов ?
Страный вопрос, я же написал в новости, что ивент идёт:)
Заходи в игру, можно поиграть не только ради удовольствия, а ещё и ради наград, которые привяжут к аккаунту навсегда и будут полезны.
Так же есть куча разных интересных заданий и механик, сальваж, майнинг, сбор ресурсов для обмена у Викело на корабли, ПВП/Е локации в которых лутаются топовые компоненты военные и карты доступа для вызова и получения кораблей в пользование (аналог покупки за внутриигровую валюту, после вайпа на релизе удалятся). И так далее... Контент есть. Но на мой взгляд имеет ценность только ивентовые события, т.к. усилия за ивент, ну будут вайпнуты на релизе
Много ещё спонсоров у них ...))))))
назло хейтерам будут отдавать свои деньги
Что поделать, люди сложные существа:)
Свежо предание. Задонать ещё миллиард в следующие 10 лет, и игра точно-точно выйдет.
Я тут нашёл игру, которая в разработке дольше чем SC, её анонсировали аж в 2008, на тот момент она уже была в разработке и до сих пор всё ещё разрабатывается, Есть информация, что расходы на разработку перевалили за 500 лямов, правда цифра уже устаревшая, сколько вложено реальных денег на данный момент неизвестно, но игра всё ещё в разработке, на PG дата релиза указана как 2027 год. Так что, там суммы на разработку не далеко ушли от SC скорее всего. Разница только в том, что игру разрабатывают не на деньги игроков, а на деньги инвесторов и самих разработчиков, эта игра Beyond Good and Evil 2, я бы сказал, что первая часть была шедевром своего времени, но боюсь, что вторая часть если и выйдет, то может сильно пострадать от повесточки... Очень странная история, такой провальный проект всё ещё планируют выпустить, новости говорят, что идёт набор разработчиков для игры.
Вы все очень любите игру Star Citizen. Да, и людей в чёрном не существует.
А разрабы уже подключили ИИ к производству?
Не помню такого, скорее всего нет. Есть только инструменты процедурной динамической генерации планет, но там не ИИ, а собственный инструмент для генерации по заданным условиям. По другому говоря биомы будущих планет должны жить своей жизнью, климат и растительность будет завесить от наличия рек, гор и других условий. т.е. условно говоря, если в одном биоме вырубить все леса, то это повлияет на биом во времени и он измениться, а так же повлияет на соседние биомы, как бы это было в реальности. Насколько возможно это эмитировать. Не знаю. можно ли будет вырубать леса в целом. Но будет доступен некий террафирминг поверхности при постройке своей базы.
Первая планета с новой технологией "Генезис" появится в системе Никс, не помню запланированную дату, вероятно в этом году.
Вот считай, там некий ИИ будет управлять климатом и биомами, но не сама разработка технологии с помощью нейросетей
Текущий ивент тоже про лифты Шрёдингера?