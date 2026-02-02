Альфа Star Citizen обновилась до версии 4.6, запустили новый ивент c наградами

В Star Citizen очередное обновление, назло хейтерам игра не прекращает обновляться, всё ближе продвигаясь к релизу. "Игра Шрёдингера, в неё играют, но игры ещё нет...

Вот некоторые из пунктов обновления:

В игру добавлен новый корабль RSI Hermes, грузовая версия уже существующего медицинского корабля.

В новом патче обновили поддержку VR, расширили разнообразие существующего контента, добавили в игру новые броню и снаряжение, а так же расширены награды за задания у Викело.

Наконец-то начали добавлять "систему ночного видения" для кораблей, без которой полёт и посадка в темноте были затруднительны. На данный момент улучшение доступно не всем кораблям, со временем все корабли получат данное обновление.

Старушка Aurora наконец-то была получила обновление до "золотого стандарта", теперь у корабля появились компоненты, которые физически можно снять, заменить, отремонтировать. Имел ли смысл это обновление или Аврора устарела морально и её давно пора списать?

Вместе с патчем в игре стартовал внутриигровой ивент: Неизвестный грибок начал распространяться в Системе Никс на станции Левски, вызвав эпидемию. Игрокам предстоит выполнять три вида заданий, заполняя шкалу прогресса. За заполнение каждой шкалы игрок получит награды на свой аккаунт, которые не обнулятся с вайпом на релизе игры, а будут привязаны к аккаунту навсегда. Помимо трех веток прогресса заданий, будет четвёртая шкала персонального прогресса, за которую тоже предусмотрены награды. Всего игрок сможет получить 5 красок для кораблей, 1 комплект брони, 3 комплекта одежды, фабрикатор для крафта в уникальной расцветке (сама механика крафта на данный момент проходит тестирование), мед. пистолет в уникальной расцветке, двуручный "тракторбим", в уникальной расцветке, защитная лицевая маска и корабельные орудия трёх размеров.

Для всех, у кого есть игра, имеет смысл зайти поучаствовать в ивенте и пощупать новый патч. Напоминаю, что в предыдущем патче в игру добавили механику инженерии, теперь при повреждении в бою компоненты выходят из строя и нуждаются в оперативном ремонте. Поэтому летать на средних кораблях в одиночку на боевые миссии становится не эффективно.

Для новичков, которые решатся приобрести игровой пакет, есть гайд по регистрации в разделе гайдов. А так же существует оперативно обновляющийся русификатор.

Решение проблемы ошибки 19000, тоже выложено на сайте. При первом запуске, программа предложит скачать актуальную версию, после чего нужно будет переместить папку Star Citizen из папки старой версии в новую. (На данный момент, у меня игра запускается без проблем и программа для запуска не требуется) Так же программа нужна именно для авторизации на серверах игры, после запуска её скорее всего можно отключить. пробуйте, у каждого провайдера может работать по разному.