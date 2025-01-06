Авторов Star Citizen и Squadron 42 покинул директор, обещавший выпустить игры до 2027 года

В студии Cloud Imperium Games, ответственной за разработку таких известных долгостроев, как Squadron 42 и Star Citizen, продолжается отток ключевых сотрудников. В конце прошлого года авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил о серьезных перестановках в руководстве команды, которые, по его мнению, должны были положительно повлиять на темпы разработки. Однако новые события указывают на то, что изменения затрагивают действительно ключевые фигуры.

Как стало известно, в начале 2025 года Cloud Imperium Games официально покинул операционный директор Карл Джонс. Это подтверждается удалением информации о нем с официального сайта студии. Джонс проработал в компании более 10 лет и был одним из немногих руководителей, открыто признававших чрезмерно долгую разработку игр. Еще недавно он обещал, что под его началом одиночная игра Squadron 42 будет выпущена до 2027 года. Однако после его ухода сроки релиза остаются неясными.

Если верить словам Хендерсона, Карл Джонс был уволен по инициативе генерального руководства студии. По некоторым данным, недовольство вызвала его низкая эффективность за последние несколько лет. Тем не менее, прямых доказательств этому нет, как и официальных заявлений от Cloud Imperium Games. Студия пока не подтвердила и не опровергла слухи о масштабных чистках среди менеджеров высшего звена.

Будущее Star Citizen и Squadron 42 продолжает вызывать вопросы, а недавние кадровые перестановки добавляют еще больше неопределенности в судьбу этих амбициозных проектов.