Авторы Star Citizen прислушались к игрокам и перестали продавать новые модули для кораблей за реальные деньги

Новые модули Flight Blades в Star Citizen вызвали бурную реакцию среди фанатов — и заставили студию Cloud Imperium Games (CIG) изменить свои планы. Эти тюнинговые компоненты, влияющие на лётные характеристики кораблей, изначально были доступны только за реальные деньги, что многие восприняли как шаг в сторону Pay-to-Win.

Flight Blades вставляются в специальные компьютерные слоты и позволяют подстроить поведение корабля под индивидуальный стиль. Модификация PHB улучшает маневренность, снижая максимальную скорость, а TSB, наоборот, делает корабль быстрее, но менее управляемым. Однако доступ за внутриигровую валюту (aUEC) планировался только в июне, что вызвало волну критики.

CIG признала свою ошибку, сославшись на напряжённый график — в 2025 году запланировано 11 обновлений вместо четырёх. В студии подтвердили: Flight Blades можно будет приобрести за aUEC уже с ближайшим патчем. Более того, теперь все подобные элементы будут одновременно поступать как в магазин за реальные деньги, так и за игровую валюту.