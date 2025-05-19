Авторы Star Citizen прислушались к игрокам и перестали продавать новые модули для кораблей за реальные деньги

Новые модули Flight Blades в Star Citizen вызвали бурную реакцию среди фанатов — и заставили студию Cloud Imperium Games (CIG) изменить свои планы. Эти тюнинговые компоненты, влияющие на лётные характеристики кораблей, изначально были доступны только за реальные деньги, что многие восприняли как шаг в сторону Pay-to-Win.
Flight Blades вставляются в специальные компьютерные слоты и позволяют подстроить поведение корабля под индивидуальный стиль. Модификация PHB улучшает маневренность, снижая максимальную скорость, а TSB, наоборот, делает корабль быстрее, но менее управляемым. Однако доступ за внутриигровую валюту (aUEC) планировался только в июне, что вызвало волну критики.
CIG признала свою ошибку, сославшись на напряжённый график — в 2025 году запланировано 11 обновлений вместо четырёх. В студии подтвердили: Flight Blades можно будет приобрести за aUEC уже с ближайшим патчем. Более того, теперь все подобные элементы будут одновременно поступать как в магазин за реальные деньги, так и за игровую валюту.
..., вместо этого модули стали продавать за нереальные деньги, многократно подняв цены)
Не, может они сделают продажу за одельные игровые деньги, которые можео будет купить только за реальные😉
Скам декады. Челы собрали на кикстартере овер-дофига бабла и продолжают стричь бабло на пакетах, тогда как игры как не было, так и нет. Просто технодемка. Вот это я понимаю - масштабы разводилова.
как говорится, "лох - не мамонт..."
Крестьяне умеют милорд , кажется игроки стали что то подозревать)
Кто пи3дит?
кохда их посадят? сколько можно?
Космо-МММ продолжается!.. 😆😆😆 // Алексей Евреинов
Scam Citizens.