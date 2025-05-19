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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.8 1 088 оценок

Авторы Star Citizen прислушались к игрокам и перестали продавать новые модули для кораблей за реальные деньги

butcher69 butcher69

Новые модули Flight Blades в Star Citizen вызвали бурную реакцию среди фанатов — и заставили студию Cloud Imperium Games (CIG) изменить свои планы. Эти тюнинговые компоненты, влияющие на лётные характеристики кораблей, изначально были доступны только за реальные деньги, что многие восприняли как шаг в сторону Pay-to-Win.

Flight Blades вставляются в специальные компьютерные слоты и позволяют подстроить поведение корабля под индивидуальный стиль. Модификация PHB улучшает маневренность, снижая максимальную скорость, а TSB, наоборот, делает корабль быстрее, но менее управляемым. Однако доступ за внутриигровую валюту (aUEC) планировался только в июне, что вызвало волну критики.

CIG признала свою ошибку, сославшись на напряжённый график — в 2025 году запланировано 11 обновлений вместо четырёх. В студии подтвердили: Flight Blades можно будет приобрести за aUEC уже с ближайшим патчем. Более того, теперь все подобные элементы будут одновременно поступать как в магазин за реальные деньги, так и за игровую валюту.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
DarkScorpius
Авторы Star Citizen прислушались к игрокам и перестали продавать новые модули для кораблей за реальные деньги

..., вместо этого модули стали продавать за нереальные деньги, многократно подняв цены)

3
Goodvini

Не, может они сделают продажу за одельные игровые деньги, которые можео будет купить только за реальные😉

1
NochnoiGid

Скам декады. Челы собрали на кикстартере овер-дофига бабла и продолжают стричь бабло на пакетах, тогда как игры как не было, так и нет. Просто технодемка. Вот это я понимаю - масштабы разводилова.

1
DarkScorpius

как говорится, "лох - не мамонт..."

1
Sivispacempb

Крестьяне умеют милорд , кажется игроки стали что то подозревать)

1
Fronyx
перестали продавать новые модули для кораблей за реальные деньги
теперь все подобные элементы будут одновременно поступать как в магазин за реальные деньги

Кто пи3дит?

ze1n_82

кохда их посадят? сколько можно?

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