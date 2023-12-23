Авторы Star Citizen выпустили набор кораблей за 5,4 млн рублей

Авторы Star Citizen выпустили ежегодный набор кораблей Legatus 2953, который стоит $59 тысяч (около 5,4 млн рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). За эту сумму покупатель получит 175 космических кораблей всех известных в игре производителей, а также пак косметических предметов.
Стоимость Legatus Pack росла с каждым годом. В 2018 году набор стоил $27 тысяч (2,5 млн рублей), в 2021 году — $40 тысяч (3,67 млн рублей).
Просто так приобрести Legatus 2953 не получится. Для его покупки есть важное условие — необходимо потратить в игре не менее $1 тысячи (около 92 тысяч рублей).
Star Citizen продолжает удерживать звание самой дорогостоящей игры в истории. С помощью краудфандинга студия Cloud Imperium Games собрала уже больше $649 млн.
Игра находится в альфа-тестировании уже 11 лет. По словам разработчиков, полноценный релиз ожидается примерно в 2027 году. Параллельно CIG работает над ролевым экшеном Squadron 42. Разработка игры уже завершена: сейчас она находится на стадии полировки.
Посмотреть бы на рожи тех, кто купит этот хлам. 😂
Явно какие-то богатеи. Так они игру бесконечно будут делать пока деньги капают
Какая же конченная игра с не менее конченым комьюнити ее защищающим.
Это тупой расчет на мажориков!?))))
да!
всегда есть "а мне пофиг, бабос есть, могу позволить".
ну купят его 10 человек со всего мира (условно, конечно)
таки и ооопа - полляма с лихером на ровном месте за кучку пикселей!!
Это каким лохом по жизни на до быть, что-бы купить эту дичь?
Как раз таки люди, которые могут потратить такие деньги явно не лохи
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Ну чо, после полстаана вискаря вполне сойду за дешевого маркетолога...
То есть примерно ещё 4 года релиза не видать. Это уже полная оборзелость, хотя стадо баранов покорно схавает.
В браузерках, цены за просто картинки и того выше бывают.
Это уже даже не пирамида, а что-то вроде церкви саентологов...
Кто эти люди которые надонатили 600млн в непонятно что? Я в шоке.
Это для отмывки денег не более
ну купит купит ктото...не похли нам=)))
С учётом вечности проекта, все это смахивает на обычное отмывание денег кем-то! Не поверю, что существуют такие геймеры, которые готовы потратит 2-6 ляма за ПШИК и красивую цифровую обёртку!