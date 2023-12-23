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об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
8 1 007 оценок

Авторы Star Citizen выпустили набор кораблей за 5,4 млн рублей

Simple Jack
Новости

Авторы Star Citizen выпустили ежегодный набор кораблей Legatus 2953, который стоит $59 тысяч (около 5,4 млн рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). За эту сумму покупатель получит 175 космических кораблей всех известных в игре производителей, а также пак косметических предметов.

Стоимость Legatus Pack росла с каждым годом. В 2018 году набор стоил $27 тысяч (2,5 млн рублей), в 2021 году — $40 тысяч (3,67 млн рублей).

Просто так приобрести Legatus 2953 не получится. Для его покупки есть важное условие — необходимо потратить в игре не менее $1 тысячи (около 92 тысяч рублей).

Star Citizen продолжает удерживать звание самой дорогостоящей игры в истории. С помощью краудфандинга студия Cloud Imperium Games собрала уже больше $649 млн.

Игра находится в альфа-тестировании уже 11 лет. По словам разработчиков, полноценный релиз ожидается примерно в 2027 году. Параллельно CIG работает над ролевым экшеном Squadron 42. Разработка игры уже завершена: сейчас она находится на стадии полировки.

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-19
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
RafAJIb

Посмотреть бы на рожи тех, кто купит этот хлам. 😂

10
FlowingNekton

Явно какие-то богатеи. Так они игру бесконечно будут делать пока деньги капают

1
no homo

Какая же конченная игра с не менее конченым комьюнити ее защищающим.

3
askazanov

Это тупой расчет на мажориков!?))))

2
saksnboom

да!
всегда есть "а мне пофиг, бабос есть, могу позволить".
ну купят его 10 человек со всего мира (условно, конечно)


таки и ооопа - полляма с лихером на ровном месте за кучку пикселей!!

0
SharpAelinor

Это каким лохом по жизни на до быть, что-бы купить эту дичь?

2
Генерал Анатолий

Как раз таки люди, которые могут потратить такие деньги явно не лохи

-1
saksnboom

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Ну чо, после полстаана вискаря вполне сойду за дешевого маркетолога...

1
Ивасик

То есть примерно ещё 4 года релиза не видать. Это уже полная оборзелость, хотя стадо баранов покорно схавает.

0
cuckold

В браузерках, цены за просто картинки и того выше бывают.

-1
PaulX

Это уже даже не пирамида, а что-то вроде церкви саентологов...

-1
cthulhu42

Кто эти люди которые надонатили 600млн в непонятно что? Я в шоке.

-1
Лицо со шрамом

Это для отмывки денег не более

-1
kaka qp0H

ну купит купит ктото...не похли нам=)))

-1
RazriV

С учётом вечности проекта, все это смахивает на обычное отмывание денег кем-то! Не поверю, что существуют такие геймеры, которые готовы потратит 2-6 ляма за ПШИК и красивую цифровую обёртку!

-1