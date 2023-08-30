Бывший сотрудник рассказал о проблемах Star Citizen: CIG больше заботит оформление офиса, чем наем работников ©

Бывший сотрудник компании CIG под ником Ryden-55, поделился своими мыслями о ходе разработки Star Citizen и Squadron 42. По мнению бывшего сотрудник несмотря на то, что команда создала удивительные системы, которые работают на будущее игр, она еще не сшила их в свою собственную игру.

По мнению Ryden-55, и Star Citizen, и Squadron 42 страдают от бесхозяйственности. Бывший сотрудник CIG считает, что компания неверно рассчитала траекторию развития и расходы игроков до 2023 года и далее.

Будущее Star Citizen также находится в очень странном состоянии. Как утверждает Ryden-55, те, кто покупает товары, предлагаемые CIG в настоящее время, по сути, способствуют задержке игры.

В качестве примера Ryden-55 привел Cutlass Steel.

Я присутствовал при назначении цены на Cutlass Steel. Я предложил потолок цены на корабль, исходя из его возможностей по сравнению с другими кораблями Cutlass и конкурентами (Cutlass Black, как известно, недооценен, но все же....). Несмотря на мою рекомендацию, цена была поднята, потому что "конечно, люди купят его, это же Cutlass". Это прекрасный пример того, что происходит, когда люди голосуют своим кошельком - это заставляет их понять, что это было плохое решение и что они должны учиться этому в будущем. Я думаю, что это ключ к дальнейшему развитию всего проекта. Я думаю, что команда сможет внести ключевые улучшения в геймплей, которые побудят игроков играть и возвращаться, а не пытаться впарить концепты людям, которые, возможно, никогда на них не полетят.

Бывший сотрудник считает, что CIG следует сосредоточиться на выпуске Squadron 42 и (как минимум) качественных играбельных патчей для Star Citizen. И с этим сложно не согласится. Впервые о Squadron 42 мы услышали почти 10 лет назад. Кроме того, в 2020 году этот однопользовательский режим SC еще не был даже близок к завершению.

На сегодняшний день мы не имеем ничего, кроме глючных патчей для SC в живой ветке. Несмотря на то, что игра находится в раннем доступе, живая ветка должна быть выделенной веткой для стабильных (ПОЛНОСТЬЮ стабильных) сборок, где вы можете играть с друзьями и наслаждаться текущим геймплеем, не думая о потере снаряжения/корабля/предметов. Точно так же и с SQ42 - проект находится в разработке уже много лет, и люди начинают думать, что он не выйдет. Я видел прогресс, я знаю, что это будет великолепно, но сейчас этого недостаточно, и это нужно продемонстрировать, а также установить твердые сроки, чтобы все были уверены в его реализации (НЕ за счет кранчей разработчиков).

Как считает автор, Cloud Imperium Games неправильно рассчитала расходы игроков и траекторию разработки на 2023 год.

Они вложили слишком много средств в только что построенный манчестерский офис. Их больше беспокоит настенное искусство, чем инвестиции в дополнительный персонал. Я лично видел заморозку набора персонала, тратя огромные деньги на то, чтобы сделать офис похожим на произведение космического искусства. Как только я узнал, что меня увольняют, я посмотрел на все по-другому. Некоторые декорации стоили моей целой зарплаты или зарплаты сразу нескольких сотрудников. За те деньги, что они потратили на офисную мебель (МЕБЕЛЬ, а не оборудование), они могли бы обустроить два офиса оборудованием. ДВА.

Что немаловажно, модераторы Reddit смогли подтвердить личность Ryden-55. Так что нет, это не случайный пользователь. Это действительно бывший сотрудник CIG.

Честно говоря, мало кто удивится от этих заявлений. Мы уже знаем, что Star Citizen неэффективно управляется и находится в аду разработки. Мы также знаем, что в ней используются передовые технологии. И да, мы все знаем, что CIG доит эту золотую корову своими скинами и кораблями. Но, как сказал Ryden-55, почему бы и нет? Есть люди, которые покупают их, и компания делает на этом легкие деньги. С точки зрения бизнеса — это умный ход, и, к сожалению, в данном случае он работает.