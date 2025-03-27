Cloud Imperium Games закрыла офис в Лос-Анджелесе на фоне финального этапа разработки Star Citizen

Cloud Imperium Games официально закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась в рассылке, отправленной пользователям, внесшим крупные суммы на разработку амбициозного космического проекта Star Citizen.
В письме разработчики пояснили, что работа над сюжетной кампанией Squadron 42 и финальной версией Star Citizen подошла к завершающему этапу. В связи с этим студия сосредоточилась на оптимизации рабочих процессов и усилении взаимодействия между своими командами по всему миру. Для повышения эффективности Cloud Imperium Games решила перераспределить ключевых сотрудников, что и привело к закрытию лос-анджелесского филиала.
Не уточняется, были ли все работники переведены в другие офисы, или часть из них оказалась под сокращением. В официальном письме информация об увольнениях не приводится, но возможность скрытых сокращений не исключается.
Закрытие офиса в Лос-Анджелесе стало не первым шагом компании по сокращению расходов. В начале 2024 года Cloud Imperium Games уже снизила роль этого подразделения, передав его разработчиков в Манчестер. Оставшийся персонал занимался административными функциями — маркетингом, финансами и управлением персоналом.
Ранее появлялись слухи о том, что студия сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и вынуждена сокращать затраты. Несмотря на это, объем средств, собранных через краудфандинг на разработку Star Citizen, продолжает расти и уже достиг впечатляющей суммы — 795,5 млн долларов.
Пирамида закрывается, цирк уезжает.
Ты хоть играл в игру?
А что она уже вышла?
Вот как выйдет Лохотрон 42, так все и поиграем.
Так это же не игра, а альфа, разве нет)?
Та не... ты шо, такие бабосы вкидывать за обещание когда нибудь поиграть? Думается мне к тому моменту как игрулька релизнится я и играми то интересоваться то перестану
Финальный этап продлится сколько десятков лет? xD
Игру бесплатно пробовал последний раз в том году, с 4060 T16gb, проц5700x, 32оперы, до сииих пор всё так себе идёт и лучше не становится, кругом баги(взлетевшие люди, на месте ходящие и тд.), сыро выглядит, ещё как минимум лет 5 разработки, до обычной игры чтоб дотянуть... А на картинке напомнил из Обливиона:
Им просто ещё лярд баксов нужно на игру, 800 лямов чёто мало говорят, задонатьте.
Линять собрались?
Намекают, что надо задонатить на дорожку.
Даёшь игру на миллиард !!! )))
Закрыли офис, где не велась разработка, а были управленцы снабжения.
А вся разработка на аутсорсе 😁
Всем спасибо, все свободны.
Тут ГТА 6 выходит, поэтому им уже нет смысла мимикрировать под грандиозную игру.
Этот офис вообще нафиг не нужен был. Самый дорогой из-за расположения.
УРА ДОждались! Разработчикам респект ждем ждем ждем давай КРис не обращай внимания на нытиков и хейтеров!