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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.8 1 081 оценка

Cloud Imperium Games закрыла офис в Лос-Анджелесе на фоне финального этапа разработки Star Citizen

IKarasik IKarasik

Cloud Imperium Games официально закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась в рассылке, отправленной пользователям, внесшим крупные суммы на разработку амбициозного космического проекта Star Citizen.

В письме разработчики пояснили, что работа над сюжетной кампанией Squadron 42 и финальной версией Star Citizen подошла к завершающему этапу. В связи с этим студия сосредоточилась на оптимизации рабочих процессов и усилении взаимодействия между своими командами по всему миру. Для повышения эффективности Cloud Imperium Games решила перераспределить ключевых сотрудников, что и привело к закрытию лос-анджелесского филиала.

Не уточняется, были ли все работники переведены в другие офисы, или часть из них оказалась под сокращением. В официальном письме информация об увольнениях не приводится, но возможность скрытых сокращений не исключается.

Закрытие офиса в Лос-Анджелесе стало не первым шагом компании по сокращению расходов. В начале 2024 года Cloud Imperium Games уже снизила роль этого подразделения, передав его разработчиков в Манчестер. Оставшийся персонал занимался административными функциями — маркетингом, финансами и управлением персоналом.

Ранее появлялись слухи о том, что студия сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и вынуждена сокращать затраты. Несмотря на это, объем средств, собранных через краудфандинг на разработку Star Citizen, продолжает расти и уже достиг впечатляющей суммы — 795,5 млн долларов.

-9
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
yupi90

Пирамида закрывается, цирк уезжает.

18
Ivan_Plushkin

Ты хоть играл в игру?

-3
Сережаа Ivan_Plushkin

А что она уже вышла?

5
ZAUSA Ivan_Plushkin

Вот как выйдет Лохотрон 42, так все и поиграем.

2
michael_reds Ivan_Plushkin

Так это же не игра, а альфа, разве нет)?

0
Александр Дантес Ivan_Plushkin

Та не... ты шо, такие бабосы вкидывать за обещание когда нибудь поиграть? Думается мне к тому моменту как игрулька релизнится я и играми то интересоваться то перестану

0
Сережаа

Финальный этап продлится сколько десятков лет? xD

2
ka27

Игру бесплатно пробовал последний раз в том году, с 4060 T16gb, проц5700x, 32оперы, до сииих пор всё так себе идёт и лучше не становится, кругом баги(взлетевшие люди, на месте ходящие и тд.), сыро выглядит, ещё как минимум лет 5 разработки, до обычной игры чтоб дотянуть... А на картинке напомнил из Обливиона:

2
FluffyEmber

Им просто ещё лярд баксов нужно на игру, 800 лямов чёто мало говорят, задонатьте.

2
altair_nur

Линять собрались?

1
ZAUSA
Cloud Imperium Games официально закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась в рассылке, отправленной пользователям, внесшим крупные суммы на разработку амбициозного космического проекта Star Citizen.

Намекают, что надо задонатить на дорожку.

0
Avtor-avtora

Даёшь игру на миллиард !!! )))

0
Ivan_Plushkin

Закрыли офис, где не велась разработка, а были управленцы снабжения.

0
saiditsme

А вся разработка на аутсорсе 😁

Всем спасибо, все свободны.

0
Алексий Бяконт

Тут ГТА 6 выходит, поэтому им уже нет смысла мимикрировать под грандиозную игру.

0
Mundoggu

Этот офис вообще нафиг не нужен был. Самый дорогой из-за расположения.

0
maxpayen

УРА ДОждались! Разработчикам респект ждем ждем ждем давай КРис не обращай внимания на нытиков и хейтеров!

0
Ивасик
-1