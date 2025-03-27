Cloud Imperium Games закрыла офис в Лос-Анджелесе на фоне финального этапа разработки Star Citizen

Cloud Imperium Games официально закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась в рассылке, отправленной пользователям, внесшим крупные суммы на разработку амбициозного космического проекта Star Citizen.

В письме разработчики пояснили, что работа над сюжетной кампанией Squadron 42 и финальной версией Star Citizen подошла к завершающему этапу. В связи с этим студия сосредоточилась на оптимизации рабочих процессов и усилении взаимодействия между своими командами по всему миру. Для повышения эффективности Cloud Imperium Games решила перераспределить ключевых сотрудников, что и привело к закрытию лос-анджелесского филиала.

Не уточняется, были ли все работники переведены в другие офисы, или часть из них оказалась под сокращением. В официальном письме информация об увольнениях не приводится, но возможность скрытых сокращений не исключается.

Закрытие офиса в Лос-Анджелесе стало не первым шагом компании по сокращению расходов. В начале 2024 года Cloud Imperium Games уже снизила роль этого подразделения, передав его разработчиков в Манчестер. Оставшийся персонал занимался административными функциями — маркетингом, финансами и управлением персоналом.

Ранее появлялись слухи о том, что студия сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и вынуждена сокращать затраты. Несмотря на это, объем средств, собранных через краудфандинг на разработку Star Citizen, продолжает расти и уже достиг впечатляющей суммы — 795,5 млн долларов.