Cloud Imperium показала новый геймплей Squadron 42, одиночной кампании для Star Citizen

Cloud Imperium представила новый геймплейный трейлер для Squadron 42, сюжетной кампании Star Citizen. Из видеоролика можно узнать о сюжете и персонажах, с которыми предстоит встретиться игрокам.
Более того, появилась новость о том, что сюжетная кампания наконец-то завершена, и теперь студия сосредоточится на доработке и оптимизации Squadron 42, чтобы игроки получили максимальное удовольствие от игры.
Мы рады сообщить, что игра Squadron 42 уже полностью готова!
Сейчас мы переходим к фазе полировки и полностью сосредоточены на оптимизации и доработке каждого аспекта игрового процесса, чтобы создать беспрецедентное кинематографическое приключение. Чтобы отпраздновать это событие, мы собрали ведущих разработчиков со всего мира, чтобы поделиться с ними своими впечатлениями.
Спасибо за вашу постоянную поддержку Squadron 42".
Squadron 42 - это однопользовательская кампания, сюжет которой разворачивается в той же вселенной, что и Star Citizen. Cloud Imperium разрабатывала этот режим параллельно с Star Citizen. В кампании принимают участие несколько известных актеров, в том числе Марк Хэмилл, Гэри Олдман, Генри Кавилл, Джиллиан Андерсон и Джон Рис-Дэвис.
Squadron 42 вызвала большой интерес в сообществе благодаря своим обещаниям. Похоже, что игроки все ближе и ближе к тому, чтобы насладиться финальной версией игры.
Учитывая, что полировка CIG обычно длится пол года (3.0 и 3.18), можно смело говорить, что следующий CitizenCon будет релизным фестивалем Эскадрильи, времени достаточно, плюс самый прибыльный сезон.
а матерные шейдеры тоже потребуются для запуска?
Ну и конечно, выглядит достойно для 15$)
Это типа мы всё таки чего дождёмся!??)))))
Нужно больше золота. Хозяин нечем строить
Нееееет древисиныыы
Нужно больше маны
Нужно, а не купит, Эскадрилья (временно) не доступна для покупки)
🤣🤣🤣Нужно ещё подождать а то наш Царь ещё Котэдж не достроил