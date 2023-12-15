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об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
8 1 008 оценок

Для Star Citizen вышло крупное обновление Alpha 3.22: Wrecks to Riches

butcher69
Новости

Cloud Imperium только что выпустила обновление Star Citizen Alpha 3.22: Wrecks to Riches. Обновление добавляет в игру новый контент. Кроме того, разработчики представили новый трейлер, который вы можете посмотреть ниже.

Обновление добавляет 15 новых заброшенных поселений. Все эти поселения оснащены игровыми миссиями, социальными элементами и магазинами. Вы найдете эти обитаемые поселения в дикой местности Херстона и МикроТека. Кроме того, все NPC в этих локациях нейтральны.

Обновление 3.22 также добавляет открываемые грузовые контейнеры. В них игроки смогут хранить товары и предметы. Обновление также добавляет возможность превращать большие куски металла, спасенные с кораблей, в перерабатываемый материал. Игроки также могут ожидать появления нового корабля - Aopoa San'tok.yāi. Также в игре появятся новые транспортные средства, такие как Origin X1, X1 Velocity и X1 Force.

Стоит также отметить, что обновление 3.22 добавляет в игру новые прически. Cloud Imperium добавила 20 причесок из Squadron 42, используя наши новейшие технологии создания причесок. Сюда входят новые, более длинные прически, а также обновления и изменения существующих коротких причесок.

Star Citizen Alpha 3.22 Wrecks to Riches также содержит несколько улучшений геймплея. Разработчики внедрили процедурную отдачу оружия и исправили баланс FPS-боя. Это улучшит разнообразие оружейной песочницы, позволив каждому оружию выполнять более специфическую и нишевую роль, а также обеспечит более интенсивную визуальную отдачу.

Полную информацию о патче Star Citizen Alpha 3.22 Wrecks to Riches вы можете найти вот здесь.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Агент Матрицы

Alpha 3.22 🤣 Похоже, разрабы The Day Before, в отличие от CIG, просто не умеют в маркетинг (разводить работяг на кровные)

2
-zotik-

Они названием глумятся уже над не мамонтами))

1
Adamantokha_00

Star Citizen скоро выйдет , в каком то там Веке !!!

1
Samson48

Круто, хочется уже побольше новых активностей.

1