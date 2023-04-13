Для Star Citizen вышло обновление Alpha 3.18.1, мероприятие Free Fly состоится завтра ©

Сегодня Cloud Imperium Games выпустила новое обновление для Star Citizen, целью которого является устранение некоторых проблем, возникших в игре с момента запуска Alpha 3.18.

Хотя старт 3.18 был довольно тяжелым, разработчики усердно занимались исправлением проблем, и новое обновление 3.18.1 - первый результат этих усилий. Теперь он доступен для загрузки всем бэккерам. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями патча здесь. Стоит отметить, что данные персонажей были стерты, и еще одно стирание будет сделано в следующем обновлении 3.18.2 (которое уже находится в разработке и тестируется).

Разработчики также объявили о том, что завтра, 13 апреля, стартует ивент Free Fly, который будет доступен до 20 апреля, предоставляя всем желающим возможность опробовать новое обновление без необходимости покупки.

Это не совсем по доброте душевной, поскольку разработчики намерены как можно интенсивнее тестировать игру и новые функции, чтобы собрать больше данных для более быстрого выявления и устранения проблем. Они также намерены убедиться, что игра сможет выдержать пиковые нагрузки, включая событие Invictus Launch Week, которое состоится в конце мая.

Тем не менее, если вы всегда хотели попробовать Star Citizen, но не были уверены, что она стоит своих денег, завтра вы сможете это сделать. Не забывайте, что разработчики предупреждают, что мероприятие может быть отменено в последний момент, если возникнут большие проблемы.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen продолжает набирать обороты, превысив $563 миллиона ($563 045 622 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 480 838.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.