Фиаско года: новая версия Star Citizen вылетела на рабочий стол прямо во время живой демонстрации

История студии Roberts Space Industries и её научно-фантастического проекта Star Citizen наглядно демонстрирует, насколько абсурдной порой может быть игровая индустрия. Разработчики собрали почти 800 миллионов долларов на производство игры, которая разрабатывается уже более 12 лет. Несмотря на наличие ограниченного раннего доступа, релиз Star Citizen кажется всё более отдалённым, если не невозможным. На это намекает недавняя демонстрация свежей версии игры, которая завершилась критическим сбоем и вылетом на рабочий стол прямо во время CitizenCon — масштабной презентации игры.
Примечательно, что публика не растерялась во время этого досадного происшествия. Когда Star Citizen крашнулась во время демонстрации, зрители начали аплодировать. И это не была попытка поддержать разработчиков, как может показаться на первый взгляд. О серьёзных технических проблемах Star Citizen известно давно всем, кто играет в раннюю версию проекта. Своими аплодисментами зрители иронично показали, что разработчикам пора бы заняться оптимизацией игры.
В социальных сетях пользователи были менее вежливы и открыто высмеяли презентацию. Многие отмечают, что у Star Citizen "нет будущего", так как создатели не смогли подготовить хотя бы небольшой, но качественно отполированный фрагмент игры для такого крупного события.
Фиаско каждого года - это профнепригодность сотрудников ПГ с вываливанием подобных кликбейтных новостей.
Хотя бы потому что это не Star Citizen а Squadron 42.
Ну вообще то Squadron это одиночка для Star Citizen. Так что одно и тоже 😏
Хм, копипаст из интернета видео низкого сорта и непроверенную информацию - та ещё профпригодность.
Что то не выйдет, что это. Какая хрен разница)
вылетела и вылетела живая демонстрация значит была а не ролики красивые показывали.
Ещё один куколд, иди все свли сбережения им задонать))))
Роботс молодец, гребет бабло из воздуха и ничего не делает. Привет всем заshitникам и куколдонатерам // Александр Ковалёв
за 800 мильенов они уже сами должны были в космоц неоднократно слетать чтоб понять что там интересного особо и нет ничего и игрулю космическую делать то духота межгалактическая
из этих 800 мильенов сколько на игру ушло, 20 тысяч для этой выставки?
очевидный скам же, но хомяки на западе хавают это до сих пор. и смешно и грустно.
Это те, которые сотни миллионов долларов задонатили? Действительно иронично.
12 лет доят лохов, тут дураку и так понятно, что , скорей всего игра вообще не выйдет. Бабки собирают, а остальное - куй с ним.
А теперь не конкорд - фиаско года?
Этакая смута)
Стар смута.. Ситизен эдишн..
Ммм, 800 лямов, а игра выглядит как сборка подпивасов в гаррус-моде, "достойно"... Ну-с, что могу сказать. Ребята замахнулись на "игру мечты", а все давно усвоили, что такая игра не выйдет ещё десятки, если не сотни лет. Надо умерить аппетиты и просто сделать что-то работающее, а уже после дополнять и расширять, ибо пытаться сделать сразу всё в таких объёмах и качестве как они нафантазировали... нереально. По итогу, когда игра выйдет - графика и фичи, которые были на старте проекта - уникальными, будут в каждом втором проекте. Фиаско.
Кстати, я когда-то давно купил кораблик для доступа в игру, ибо верил в неё. Эххх, было время. (Года 4 назад ещё)
ябы сказал сложно такую игру заделать особенно мультиплер на 60 игроков хотя бы чтобы. во вторых жанр не для всех. так что вряд ли прямо такие игры будут.
графика может устареет, да. может нет. но кораблики дорогие не думаю что индющатина кинется такие делать чтоб всякие шкафчики открывались ходишь дверь открыл все ппппфффььььь. жмурики повсюду летают в белых кителях. все потому что кто-то забыл что у шлюза должна быть декомпрессионная камера внутренняя и наружная дверь а не одна дверь в курилку на пожарной лестнице пек-пек
// Азамат Шехов
Разработчики не обещали что игра никогда не крашнется. Винду не могут допилить с 1985 года - однако вы все терпите и вопросов не задаёте.