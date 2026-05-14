Глобальный сброс прогресса в Star Citizen: игроки теряют имущество перед обновлением 4.8

Фанаты космического симулятора от Криса Робертса готовятся к серьезным изменениям. Грядущее обновление Alpha 4.8 принесет с собой полный сброс прогресса, который заставит многих игроков вернуться к базовым кораблям, купленным за реальные деньги. В связи с этим на форуме сообщества огромную популярность обрел пост пользователя с ником Kev69. Игрок поделился скриншотом своего роскошного судна с ироничным названием Как же обидно возвращаться к стартовому кораблю. Пользователи быстро заметили, что на изображении представлена элитная модель 600i Executive. Это эксклюзивная награда за достижение статуса Legatus, который требует от игрока потратить на игру 25000 долларов. Перспектива потерять игровой прогресс и сесть за штурвал базового судна вызвала волну ироничного сочувствия в комментариях, где отдельный пользователь в шутку отметил, что от подобной бедности его бросает в дрожь.

Приближающееся обнуление перед выходом версии 4.8 вызывает смешанные чувства у сообщества. Для многих необходимость начинать с самого начала является неприятной обязанностью. Часть честных игроков раздражена тем фактом, что сброс частично спровоцирован действиями читеров, которые разрушают виртуальную экономику путем копирования предметов. Однако значительная часть виртуальных пилотов относится к ситуации с оптимизмом. Комментаторы отмечают, что жалобы сообщества по большей части являются шутками, а геймеры на самом деле с нетерпением ждут чистого листа. У некоторых уже готовы стратегии для быстрого возвращения к богатству, например, ранняя аренда транспортного судна RAFT. Этот корабль считается отличным инструментом для старта, так как при низкой стоимости аренды он позволяет быстро заняться прибыльной торговлей грузами и превратить небольшой стартовый капитал в стабильный источник дохода.

Разработчики называют грядущий сброс масштабным. В ходе обновления будут полностью удалены заработанные в игре кредиты aUEC, купленные за виртуальную валюту корабли и транспортные средства, а также накопленные предметы, ресурсы и прогресс репутации. Кроме того, исчезнут награды из Wikelo и Executive Hangar. Тем не менее, виртуальные пилоты не останутся с пустыми руками. После входа в новую версию игры пользователи сохранят все добытые чертежи. В безопасности останутся также предметы и корабли, навсегда привязанные к учетной записи и отображаемые во вкладке My Hangar на официальном сайте RSI, что в основном касается контента, приобретенного за реальные деньги. Ожидается, что обновление 4.8 станет доступно игрокам уже сегодня.