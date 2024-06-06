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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 037 оценок

Группа игроков воссоздала в Star Citizen полную версию фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"

Gutsz
Новости

Благодаря терпеливым фанатам космической игры Star Citizen теперь у нас есть виртуальная игровая версия культового фильма "Звёздные войны". Используя стандартные возможности проекта от студии Roberts Space Industries, энтузиасты фактически пересняли картину "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", используя корабли, планеты и персонажей Star Citizen.

В создании этого проекта приняли участие более 50 геймеров, каждый из которых брал на себя роль игрового персонажа Star Citizen и отыгрывал сцены из оригинального фильма. На создание полноценной версии фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда" у команды ушло порядка 3 тысяч часов, включая весь съёмочный процесс и монтаж.

Из-за того, что игроки полагались только на оригинальные возможности Star Citizen, виртуальная версия "Звёздных войн" получилась не слишком похожей на оригинал в области персонажей и кораблей. Авторам пришлось использовать модели из игры, включая экипировку для персонажей и световые мечи, дизайн которых по очевидным причинам не сходится с фильмом. Тем не менее у них вышла достойная версия картины с эпическими космическими сражениями.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
211186

Вот это я понимаю, терпение и труд все перетрут

1
Starban

Трудяги затруднили. Это да

0
maxpayen

ЖДЕМ!!! Скоро выйдет Крис ШЕДЕВР создаст!

-1